Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda bulunan Sevgi Plajı, hafta sonu acı bir olaya sahne oldu. Serinlemek için denize giren 12 vatandaş, bir anda şiddetini artıran dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki diğer tatilcilerin durumu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine, bölgeye kısa sürede çok sayıda polis, sağlık ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi sevk edildi. Denizde can pazarı yaşanırken, akıntıya kapılan vatandaşlardan bazıları çevredeki duyarlı tatilciler ve cankurtaran ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

3 vatandaş kurtarılamadı

Sahil Güvenlik ve sağlık ekiplerinin yoğun çabası sonucu kıyıya ulaştırılan 12 kişiye ilk müdahaleleri plajda yapıldı ve ardından ambulanslarla çevredeki farklı hastanelere sevkleri sağlandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 79 yaşındaki Dursun Marmara, 67 yaşındaki Mahmut Öz ve 54 yaşındaki İlkay Özcan, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Kurtarılan diğer 9 vatandaşın hastanelerdeki tedavileri ve müşahedeleri devam ederken, yetkililer plajlardaki dalga ve rüzgar uyarılarına karşı vatandaşların çok daha dikkatli olmaları gerektiği konusunda çağrıda bulundu.