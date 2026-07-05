Son Mühür - Gençler başta olmak üzere tütün kullanıcıları arasında nargilenin sigaraya göre daha az zararlı olduğu yönündeki yaygın inanış, uzmanların uyarılarıyla sarsılmaya devam ediyor. Ünlü kardiyolog Prof. Dr. Muhammed Keskin, YouTube kanalında yayınladığı videoda nargile ile ilgili doğru bilinen yanlışları tek tek masaya yatırdı. Nargilenin sigaraya göre daha az sıklıkla tüketilmesinin aldatıcı bir algı yarattığını belirten Prof. Dr. Keskin, bu alışkanlığın ilerleyen süreçte gençleri sigara kullanımına da sürüklediğini ifade etti.

"1 seans nargile, 125 kat daha fazla duman demek"

Nargilenin akciğerlere gönderdiği kimyasal yükün boyutlarını çarpıcı verilerle gözler önüne seren Prof. Dr. Muhammed Keskin, tek bir nargile seansının vücuda etkilerini anlattı. Bir nargile keyfinde ortalama 200 defa nefes çekildiğini ve bunun da ciğerlere yaklaşık 90 litre duman doldurulması anlamına geldiğini belirten Keskin, "Tek bir seanslık nargile, sigara ile karşılaştırıldığında 125 kat daha fazla duman, 25 kat daha fazla katran ve 2,5 kat daha fazla nikotin demek" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

"Suyun içinden geçmesi dumanı filtre etmiyor"

Nargile dumanının sudan geçmesi veya tütünün aromalı olmasının zararı azaltmadığına vurgu yapan ünlü kardiyolog, filtrasyon algısının tamamen bir yanılsamadan ibaret olduğunu söyledi. Nargilenin de neticede bir tütün ürünü olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Keskin, "Tütünün aromalandırılmış olması ya da dumanın sudan geçmesi ciddi bir filtrasyona uğradığını göstermiyor. Katran yine aynı katran, nikotin yine aynı nikotin. Üstelik tek bir seanslık nargile, bir tane sigaraya göre tam 10 kat daha fazla karbonmonoksit tüketmenize neden oluyor" uyarısında bulundu.

Kalp doktorundan kritik çağrı: "Masum bir alışkanlık değil"

Haftada bir ya da iki defa nargile içilmesinin bile uzun vadede telafisi zor sağlık sorunlarına yol açtığını belirten Prof. Dr. Muhammed Keskin, nargilenin sigaraya bir alternatif olamayacağını ifade etti. Düzenli nargile tüketiminin kalp damar hastalıkları, astım ve pek çok kanser türüyle doğrudan ilişkili olduğunu belirten Keskin sözlerini şöyle tamamladı: "Unutmayın, bu videoyu bir kalp doktoru çekiyor. Nargile sağlığınız, akciğerleriniz, kemikleriniz ve kalp sağlığınız için ciddi derecede risk teşkil eder. Eğer 'ben ne de olsa sigara içmiyorum, sadece nargile içiyorum' diyorsanız bir daha düşünün."