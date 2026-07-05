NATO 3.0 olarak ifade edilen yeni stratejik konsept çerçevesinde düzenlenecek Ankara Zirvesi’nin, çok sayıda lider ve güvenlik uzmanı tarafından NATO tarihinin en kritik zirvelerinden biri olması bekleniyor.

Türkiye, zirve kapsamında NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra davetli ülkelerin liderlerine, yaklaşık 100 bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı konuğa ev sahipliği yapacak. Ankara Zirvesi’nin, lider düzeyinde bugüne kadarki en yüksek katılımlı NATO zirvesi olması bekleniyor.

Yaklaşık 3 bin uluslararası basın mensubu akredite oldu

Zirveyi takip etmek üzere dünyanın dört bir yanından yaklaşık 3 bin gazeteci, televizyon ekibi, foto muhabiri, dijital medya temsilcisi ve uluslararası yayın kuruluşu akreditasyon başvurusunda bulundu. Böylece Ankara Zirvesi, NATO zirveleri arasında bugüne kadar en fazla uluslararası basın mensubunun görev yapacağı organizasyon olarak kayıtlara geçecek.

Uluslararası Medya Merkezi ise toplam 141 milyon 700 bin bilgi kaynağıyla dünyanın en büyük üçüncü kütüphanesi konumundaki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde oluşturuldu.

Uluslararası basın mensuplarının konaklaması için Ankara’da 7 otel planlanırken, ulaşımları 45 otobüsle sağlanacak.

NATO zirveleri tarihinde medya mensupları için oluşturulan en geniş kapsamlı çalışma ortamı olduğu ifade ediliyor

Medya merkezinde yaklaşık bin 800 çalışma alanı, 54’ü sabit olmak üzere 100’e yakın canlı yayın noktası, röportaj alanları, televizyon stüdyoları, basın mikserleri, yönlendirme sistemleri, 40 montaj odası ile IPTV yayın ve duyuru ekranlarının da yer aldığı kapsamlı teknik altyapı hazırlandı. Sağlanan bu imkânların, NATO zirveleri tarihinde medya mensupları için oluşturulan en geniş kapsamlı çalışma ortamı olduğu ifade ediliyor.