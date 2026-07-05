Son Mühür- Rüşvet soruşturması sonrası tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan faydalanarak üst üste yaptığı itiraflar siyasetin ana gündem maddelerinden biri olmuştu.

Özgür Özel'i adaylık sürecinde kendisinden para istediğini öne süren Muhittin Böcek, Özel’in talimatıyla Ferdi Zeyrek’e 950 bin avro verdiğini iddia etmişti.

Oğlı Gökhan Böcek aracılığıyla Veli Ağbaba'ya para gönderdiğini öne süren Muhittin Böcek'in itiraflarını tutarsız bulan Özgür Özel, baba oğul Böcek’in verdiği ifadeleri “kumpas”, “şantaj” ve “baskı” olarak nitelendirmişti.

Bugünleri asla unutmam...



Muhittin Böcek tutukluluğunun birini yılında kendi el yazısıyla Antalyalılar'a seslendi.

Antalya'nın küçük bir köyünde yörük ve çiftçi çocuğu olarak hayata atıldığına işaret eden Muhittin Böcek,

Seçim sürecinde “Herkesin Başkanı” olacağımı söyledim ve kurulduğu günden beri üst üste 2. defa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilerek tüm halkımızın da desteğiyle altın harflerle tarih yazdık.

5 Temmuz’da tutuklandım, bugün de 5 Temmuz. 365 gün 1. Yılda dost sandıklarımı, vefasız menfaatçileri, can dostlarımı, bugünleri asla unutmayacağız. İhanetin bahanesi olmaz bedeli olur. Hayatımın hiçbir döneminde kendimi bu kadar acılı ve üzgün hissetmedim. Yeri geldi sustum, yeri geldi haykırdım, yeri geldi isyan ettim. İyi günde kötü günde hep yanınızda oldum. 6 dönemdir kimseyi ötekileştirmedim, yılmadan, yorulmadan, şantaja kumpasa izim vermedim. Oy verenin de vermeyenin de “Herkesin Başkanı” oldum.

Ben her zamanki gibi devlete, adalete olan inancımla ve bağlılığımla, üslubum, nezaketim ve duruşumla adaletin tecelli edeceğine inanıyorum'' mesajı verdi.