"The Beast" (Canavar) olarak bilinen Cadillac One'ın yaklaşık 1,5 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. General Motors tarafından, United States Secret Service'nin güvenlik kriterlerine uygun olarak özel üretilen Cadillac logolu araç, gelişmiş zırh ve koruma sistemleri sayesinde "tekerlekli kale" olarak anılıyor.
Askeri nakliye uçağıyla getirildi
Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında kullanacağı konvoy araçları Ankara'ya ulaştırıldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesinde başkentte hazırlıklar sürerken, askeri nakliye uçağının havalimanına inişi kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre söz konusu uçak, zirveye katılacak liderlerden Trump'ın Ankara'daki programında kullanılması planlanan zırhlı araçları ile başkanlık helikopterine ait ekipman ve parçaları Türkiye'ye getirdi.
Canavar'ın dikkat çeken özellikleri
Cadillac One'ın güncel modeli, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti sırasında ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.
Güvenlik nedeniyle teknik detaylarının büyük bölümü açıklanmayan limuzinin; yüksek dayanımlı zırhlı gövde, kurşun geçirmez camlar, patlasa bile ilerlemeyi sürdürebilen run-flat lastikler ve kimyasal ile biyolojik tehditlere karşı izole edilebilen özel bir kabinle donatıldığı biliniyor. Araçta ayrıca gelişmiş iletişim sistemleri, acil tıbbi müdahale ekipmanları ve başkanın korunmasına yönelik çeşitli savunma teknolojileri yer alıyor.
ABD başkanlık konvoyunda ise birbirine neredeyse tamamen benzeyen birden fazla zırhlı limuzin görev yapıyor. Bu yöntem, olası teknik aksaklıklara karşı yedek araç bulundurulmasını sağlarken, güvenlik amacıyla başkanın hangi araçta bulunduğunun tespit edilmesini de zorlaştırıyor.