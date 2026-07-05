Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi kapsamında kullanacağı konvoy araçları Ankara'ya ulaştırıldı. 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek zirve öncesinde başkentte hazırlıklar sürerken, askeri nakliye uçağının havalimanına inişi kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre söz konusu uçak, zirveye katılacak liderlerden Trump'ın Ankara'daki programında kullanılması planlanan zırhlı araçları ile başkanlık helikopterine ait ekipman ve parçaları Türkiye'ye getirdi.

Zamlar cep yakarken AK Partili Tayyar'dan ekonomi uyarısı: "Kamu bu konuda öncü ve örnek olmalı"

Cadillac One'ın güncel modeli, Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2018 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ziyareti sırasında ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı.

Güvenlik nedeniyle teknik detaylarının büyük bölümü açıklanmayan limuzinin; yüksek dayanımlı zırhlı gövde, kurşun geçirmez camlar, patlasa bile ilerlemeyi sürdürebilen run-flat lastikler ve kimyasal ile biyolojik tehditlere karşı izole edilebilen özel bir kabinle donatıldığı biliniyor. Araçta ayrıca gelişmiş iletişim sistemleri, acil tıbbi müdahale ekipmanları ve başkanın korunmasına yönelik çeşitli savunma teknolojileri yer alıyor.

ABD başkanlık konvoyunda ise birbirine neredeyse tamamen benzeyen birden fazla zırhlı limuzin görev yapıyor. Bu yöntem, olası teknik aksaklıklara karşı yedek araç bulundurulmasını sağlarken, güvenlik amacıyla başkanın hangi araçta bulunduğunun tespit edilmesini de zorlaştırıyor.