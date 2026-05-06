Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Güzelbahçe sahilinde bir araya toplanan yüzlerce vatandaş, baharın müjdeleyicisi Hıdırellez’i büyük bir coşkuyla kutladı.

İsmail Kandemir Sahil Yolu’nda yapılan etkinlikte, geleneksel ritüeller modern eğlenceyle harmanlanırken, gecede birlik ve beraberlik ruhu hakimdi.

Sahil festival alanına dönüştü

Güzelbahçe Belediyesi’nin ağırladığı kutlamalarda akşam saatlerinden itibaren alana gelen vatandaşlar, baharın gelişini müjdeleyen bu özel günde bir araya gelmenin keyfini çıkardı. Her yaştan Güzelbahçelinin bir araya geldiği organizasyonda, sahil büyük bir festival alanına dönüştü.

Dans edip eğlendiler

Gecenin havasını sahne alan Roman ve Trakya oyun ekipleri değiştirdi. Hareketli oyun havaları eşliğinde yapılan performanslar, izleyenlerden büyük alkış topladı. Müziğin temposuna dayanamayan çok sayıda vatandaş, ekiplerle birlikte dans etti.

Başkan Günay: "Birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi oldu"

Geceye dair konuşma gerçekleştiren Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Hıdırellez’in dayanışma ruhuna vurgu yapan Günay,

“Toplumsal birlikteliği güçlendiren, paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatan bu özel gecede, halkımızla aynı ateşin etrafında buluşmanın mutluluğunu yaşadık.

Roman ve Trakya oyunlarının neşesiyle renklendirdiğimiz bu gecede, vatandaşlarımızın oyun havalarına eşlik etmesi, birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi oldu.

Birlikte inanmanın ve umut etmenin gücünü bir kez daha hissettik. Bu güzel anları bizlerle paylaşan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ateş başında dilekler tutuldu

Hıdırellez’in köklü geleneği olan ateş yakma ritüeli bu yıl da yoğun ilgi gördü. Büyük ateşin etrafında bir araya gelen kalabalık, bolluk ve bereket için dualar edip dilekler tuttu.