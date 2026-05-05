Son Mühür - Kuruluşunun üzerinden henüz üç sezon geçmesine rağmen Türk futbolunda eşine az rastlanır bir yükseliş grafiği çizen Güzelbahçe FK, başarı zincirine bir halka daha ekledi.

İlk yılında 2. Amatör Lig'den 1. Amatör Lig'e, ardından Süper Amatör Lig'e yükselen ekip, 2025-2026 sezonunda da Süper Amatör Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) terfi etti. Üst üste üçüncü zaferini kutlayan kulüp, amatör liglerdeki bu dominasyonunun ardından rotasını profesyonel liglere çevirdi. Maç öncesinde ise tam bir futbol şöleni ve centilmenlik rüzgarı esti.

İzmir'in hakemlikteki gururu Süper Lig hakemi Yiğit Arslan’a, Menemen Koyundere Kulüp Başkanı Reşit İnce ve yönetimi çiçeklerle karşılama yaparken, hakem triosuna ise gözlemci Hayati Doğan tarafından plaket tadında bir karşılama sunuldu. Sahadaki rekabet öncesi Menemen Koyundere kaptanı Emrullah Öztürk’ün, rakip kaptan Yalçın Eroğlu’na çiçek takdim etmesi, binin üzerindeki taraftarın önünde fair-play ruhunu taçlandırdı.

Maçta yaşananlar

Binlerce sporseverin heyecanla takip ettiği mücadelenin ilk yarısına Menemen Koyundere oldukça etkili başladı. Henüz 25. dakikada Ali Kartal ile gole çok yaklaşan Menemen ekibi, bu fırsatı değerlendiremedi. 32. dakikada Ali Kartal bir kez daha sahneye çıksa da kaleci Ahmet Mert’in engeline takıldı. İlk yarının son bölümlerinde Emre Elçora ile yakalanan net fırsatın da kaçmasıyla devre 0-0 eşitlikle geçildi.

İkinci yarıda oyunun kaderini değiştiren hamle Güzelbahçe FK kulübesinden geldi; Ferhat Gülbağ ve Halil Ayvaz’ın oyuna girişiyle vites artıran sarı-lacivertliler, baskısını artırdı. Beklenen gol 82. dakikada Alican Özaltun’un ayağından gelirken, beraberlik için savunma güvenliğini bırakan rakibi karşısında Halil Ayvaz son dakikalarda skoru 2-0 olarak tayin etti. Bu sonuçla sahadan galibiyetle ayrılan Güzelbahçe FK, Süper Amatör Lig'deki ilk yılında BAL Ligine yükseldi.