Son Mühür/ Merve Turan- İzmir'de Güzelbahçe’ye bağlı Çamlı Mahallesi’nde üreticiler, uzun süredir bekledikleri cihaza kavuştu. Türkiye’de ilk kez şekersiz stevia (şeker otu) gazozu üreten Çamlı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi, şimdi yepyeni bir heyecan yaşıyor. Tamamı neredeyse kadınlardan oluşan kooperatifin ürettiği mantar, domates ve otların değerini katlayacak 80 tepsili kurutma makinesi köye ulaştı.

Kırsalda üretimin devam edebilmesi açısından, belediyenin attığı bu adım vatandaş için oldukça önemli bir rahatlama sağladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın üretici odaklı politikaları, bölgedeki çiftçiye az da olsa nefes aldırdı. Hatırlanacağı üzere Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, daha önce on beş bin stevia fidesi vererek ilk adımı atmıştı. Şimdi ise o fidelerden elde edilen ürünlerin bozulmadan saklanması ve işlenmesi için gerekli olan cihaz temin edildi. Ziraat mühendisi Hilal Balcıoğlu, süreci şu sözlerle özetledi:

"Tarımsal Hizmetler Dairesi olarak 2025 yılında kooperatifimize 15 bin stevia fidesi vermiştik. Üreticiler bu fideleri yetiştirip kurutarak gazoz üretiminde kullandı ve kuru ürün olarak da satışa sundu. Geçtiğimiz ay Başkan Dr. Cemil Tugay’ın katıldığı kooperatif toplantısında kurutma makinesi talebinde bulundular. Amaçları, ürünlerini kurutarak katma değerini artırmak ve pazara daha güçlü şekilde sunmaktı. Bu talep karşılık buldu ve makine teslim edildi. Çiftçilerimiz istiridye mantarı, domates, tarhana ve salça gibi ürünler üretiyor. Satılamayan ürünler bu makine sayesinde kurutularak daha uzun süre değerlendirilebilecek. Daha önce stevia bitkisini kendi imkanlarıyla kurutuyorlardı, şimdi ise daha kontrollü ve hijyenik koşullarda üretim yapabilecekler. Kooperatifin 57 ortağının 40’ı kadınlardan oluşuyor. Kadın üreticilerimiz dayanışma içinde hareket ediyor. Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımızın öncülüğünde kooperatiflerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." Güzelbahçe'de hem üretici kazandı hem vatandaş! İçeriği Görüntüle

Eskiden her şey güneşte kurutuluyordu

Aslında sürecin en güzel tarafı, evdeki ilkel yöntemlerin yerini hijyenik koşulların alması. Çamlı Kooperatifinin kurucularından gıda mühendisi Işık Şahbaz, eskiden her şeyin güneşte ya da gölgede rastgele kurutulduğunu ve bu yüzden standart bir ürün elde edemediklerini vurguluyor. Şimdi ise ellerinde dört kabinli, oldukça kullanışlı bir makine var. Üye Sine Köse ise bu desteğin köyde yaşamaya devam etmek için insanlara nasıl bir motivasyon sağladığını şöyle dile getirdi:

"Çok teşekkür ediyoruz. Bu destekler öncelikle köyde yaşamaya devam etmek için insanlara fırsat yaratıyor. Bence en önemli ayağı bu. Çünkü burada kalmaya devam etmek demek, toprağımızı işlemek demek. Toprağımızı işlemek demek, burada kalabilmek demek. Stevia zaten dünyada çok kullanılan bir ürün. Bu ürüne katma değer katmak, gazoz olarak üretmek bizim için de büyük gurur."

Bölgedeki kadınlar sadece tarhana ya da mantar kurutmuyor; kendi markalarını da yavaş yavaş inşa ediyorlar. Ayşe Özgen’in de belirttiği gibi, "Bir marka oluşturmaya başladık. Biz kadınlar, önümüz açıldığında çok güzel işler başarırız." Çamlı Mahallesi Muhtarı Ebru Günay Köse ise belediyenin bu tutumundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek istihdam olanaklarının arttığına dikkat çekti.