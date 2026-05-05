Son Mühür / Merve Turan- Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek’in, kimliği belirsiz bir kişiyle yaptığı WhatsApp yazışmalarının sızdırılması İzmir siyasetinde bomba etkisi yarattı. Cumaovası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tuna hakkında gelen sorular üzerine adeta bir sinir krizi eşiğine geldiği görülen Başkan Çiçek’in, "Pazartesi günü istifamı vereceğim" diyerek gözü yaşlı fotoğrafını paylaştığı mesajlar, kamuoyuna yansımıştı. Mesajında görev süresi boyunca biriken sorunların altında ezildiğini itiraf eden Başkan Çiçek’in dramatik tavrı şaşkınlıkla karşılanırken, usta gazeteci Hasan Çölmekçi tarafından "Bu koltuğu kaldıramayacaksan ne işin var?" sözleriyle sert bir dille eleştirildi.

(Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in kamuoyuna yansıyan o mesajı...)

“Ruh haline bakar mısınız?”

Yaşanan tuhaf olay Son Mühür TV’de yayımlanan Gündem Masası programında da ele alınırken Çiçek’in mesajını yorumlayan gazeteci Çölmekçi, “Bir belediye başkanı biriyle mesajlaşıyor… Herhalde çok isteği var karşı taraftaki kişinin. Baskıya uğramış, yerine getirmiş galiba… Ağlarken resmini gönderiyor o kişiye. Gözyaşları içinde çekmiş kendini ‘selfie’ yapmış. ‘Bunaldım, bıktım pazartesi günü istifa edeceğim’ diyor. Yani dün istifa etmesi gerekiyordu. Belli ki çok bunalmış; kim, nasıl bunalttıysa belediye başkanını… Büyük ihtimalle tanıdığı kişiler. Başkana mesajla ulaşabilecek ve başkanın da ona ağlarken resmini gönderebileceği biriyse demek ki yakın bir kişi. Ben niye başkasına ağlarken fotoğrafımı göndereyim ya da ‘İstifa edeceğim’ diyeyim. Sonra başkan ‘Çok baskı geldi, dikkate almayın’ dedi. Belediye başkanının ruh haline bakar mısınız! İlginç… İstifa mı edeceksin etmeyecek misin? Bu nasıl bir yönetimdir” sözleriyle yorumlarını paylaştı.

“Elini vurursun masaya, olur ya da olmaz”

“Nereye düştük biz arkadaş…” sözleriyle devam eden gazeteci Çölmekçi, “Hangisine el atsak bir şey çıkıyor. Elini vurursun masaya bu işler olur ya da olmaz. Yasa sana neyi söylüyorsa, sana verilen yetki neyse ona göre davran. Nedir bu çocuk oyunu ya? İstifa ediyorum, etmiyorum… Ağlıyorum, ağlamıyorum… O koltuğu kaldıramayacaksan ne işin var? İki kişinin arasındaki mesajlar da gidip üçüncü bir kişiye veriliyor” ifadelerini kullandı.