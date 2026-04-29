İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde spor yatırımı için önemli bir hamleye imza atılıyor. Güzelbahçe Belediyesi, Kahramandere Mahallesi’nde bulunan taşınmaz üzerinde spor tesisi yapılması ve işletilmesi amacıyla ihaleye çıkılacağını açıkladı. İlan, 29 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 yıllığına kira!

Belediye tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, 1616 ada 1 parselde kayıtlı olan 2.485,21 metrekarelik alanda spor tesisi yapılması ve işletilmesi işinin, sınırlı ayni hak tesis edilerek 10 yıllığına kiraya verileceği öğrenildi.

İhalenin tarihi de belli oldu. 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 11.30 olarak ihale tarihi ve saati açıklandı.

83,8 milyon TL muhammen bedel!

Projeye ilişkin mali detaylar da belli oldu. Bu çerçevede; yapım keşif bedeli: 71.823.312 TL + KDV, aylık kira bedeli: 1.000.000 TL + KDV, yıllık kira bedeli: 12.000.000 TL + KDV olarak belirtildi.

Toplam muhammen bedel ise 83.823.312 TL olarak duyuruldu. İhaleye katılacakların, bu tutarın en az yüzde 3’ü oranında, yani 2.514.699,36 TL geçici teminat sunması gerekmekte.

İhaleye katılmak isteyenler teklif dosyasını, 20 Mayıs 2026 günü saat 10.45’e kadar Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edecek.

İhale doküman bedeli 5 bin TL

İhaleye katılacak kişilerin ayrıca 5.000 TL bedelle ihale dokümanı satın almaları gerekmekte.