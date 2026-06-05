Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Güzelbahçe Belediye Başkanvekilliği seçiminde tablo netleşti. Meclis öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu’nun gerçekleştirdiği toplantıda meclis üyeleri Ayşe Akın’nın tutuklu Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın yerine başkanvekilliği görevini yürütmesine karar verdi.

Çağatay Güç süreci yakından takip etti

Hafta başından itibaren uzlaşmanın sağlanmadığı ve ilçe siyasetinin önde gelen isimlerinin adaylık için nabız yokladığı seçimlerde uzlaşı çıkması için başta CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Devrim Seyrek’in ve İl Başkanı Çağatay Güç’ün seferber olduğu öğrenilirken, Güzelbahçe’den çıkan sonucun kent siyasetine etki edebileceği vurgulandı.

Ayşe Akın'dan ilk mesaj

14 meclis üyesinin oy kullandığı seçimi 11 oyu alarak ikinci turda kazanan Ayşe Akın, "Bizlere düşen en büyük görev bu zorlu süreçte belediyemizin kurumsal saygınlığını korumaktır. Adaylığım asla normal şartların getirdiği bir iddia değil bir sorumluluk alma bilincidir. Başjanımızın yokluğunda Halkçı Belediyecilik anlayışını bir milim bile aksatmadan sürdüreceğiz. İlçemize yakışan bir dayanışma ile bu günleri aşacağız. Hayatını Güzelbahçe'ye adamış başkanımızın karşı karşıya kaldığı bu haksız durumu üzüntüyle karşılıyoruz. Hep birlikte beraber İlçemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Osman Kaçmaz: Ayşe başkanımızın Başkanvekili olmasına karar verdik

Meclis İkinci Başkanvekili ünvanıyla konuşan CHP'li meclis üyesi Osman Kaçmaz, "Biz Türk adaletine sonuna kadar güveniyoruz. Biz 15 meclis üyesi olarak Ayşe başkanımızın Başkanvekili olmasına karar verdik. " dedi.