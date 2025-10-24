Son Mühür- ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklandı. Aylık bazda artış ise yüzde 0,3 seviyesinde gerçekleşti.

Normal şartlarda ekim ayının ilk haftasında duyurulması beklenen veriler, ABD hükümetinin kapanması nedeniyle gecikmeli olarak açıklandı.

Beklentilerin altında kaldı

Ekonomistlerin eylül ayı beklentisi yıllık bazda yüzde 3,1, aylık bazda ise yüzde 0,4 artış yönündeydi. Buna karşın açıklanan rakamlar beklentilerin bir miktar altında kaldı.

Çekirdek enflasyon (enerji ve gıda hariç) da yıllık bazda yüzde 3,0, aylık bazda ise yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Geçen aya göre yavaşlama var

Ağustos ayında açıklanan enflasyon, aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise 2,9 olarak gerçekleşmişti. Eylül verileri, fiyat artış hızında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.

Piyasalarda sert hareketler

Verilerin açıklanmasının ardından küresel piyasalarda hızlı fiyat değişimleri gözlendi. Dolar endeksi veri öncesinde 99,29 seviyesindeyken, açıklamanın ardından 98,74 puana geriledi.

Altın ve döviz piyasalarında da dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcıların gözleri ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bir sonraki faiz kararına çevrildi.