İzmir Ticaret Odası ile PTT AŞ arasında imzalanan anlaşma kapsamında, oda üyelerinin tamamına yönelik önemli avantajlar sunulacak. Buna göre ihracat yapmak isteyen firmalara 2026 yılı sonuna kadar sabit tarife güvencesiyle indirimli fiyatlar uygulanacak, tüm yurt dışı gönderi türlerinde maliyet avantajı sağlanacak. Ayrıca çevrim içi entegrasyon çözümleri sayesinde operasyonel süreçlerin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Odaya özel tanımlanacak kurumsal müşteri numarası ile üyeler, PTT iş yerlerinde bu ayrıcalıklardan kolayca yararlanabilecek. Yüksek hacimli gönderim yapan firmalar için ise ek indirimler ve özel çözümler devreye alınacak.

İş birliği protokolü imzalandı

Söz konusu iş birliği, “Yurt Dışı Kargo, Kurye Taşıma ve Teslim Sözleşmesi” kapsamında hayata geçirildi. Protokol, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ile PTT 2. Bölge Müdürü Avni Oruçlu tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. İmza törenine ayrıca her iki kurumdan çok sayıda yönetici ve temsilci de katıldı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye’nin köklü kuruluşlarından PTT AŞ ile önemli bir iş birliğine adım atmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ticaretin önemli bir dönüşüm sürecinden geçtiği; jeopolitik riskler karşısında alternatif güzergâhların arandığı ve lojistik süreçlerin rekabet gücünü belirleyen temel unsurlardan biri haline geldiği günümüzde, güvenilir, hızlı ve maliyet avantajı sağlayan taşıma çözümleri önemli bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle KOBİ'lerimizin uluslararası pazarlara erişiminde lojistik maliyetlerin düşürülmesi ve operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesinin, rekabet güçlerinin artırılması açısından kritik olduğu kanaatindeyiz"

''Son derece kıymetli''

"Bu protokolü; üyelerimizin ihracatını destekleyen, yeni pazarlara erişimini kolaylaştıran ve ticari faaliyetlerini sürdürülebilir şekilde büyütmelerine katkı sağlayan stratejik bir adım olarak görüyoruz. Küçük numune paketlerinden büyük kolilere kadar uzanan geniş yelpazedeki uluslararası gönderilerin sorunsuz şekilde dünya pazarlarına ulaştırılmasını ve ihracatın teşvik edilmesini amaçlayan bu iş birliği kapsamına tüm üyelerimizin istisnasız şekilde dahil edilmesini son derece kıymetli buluyor başta PTT 2. Bölge Müdürümüz Avni Oruçlu olmak üzere, tüm PTT AŞ yöneticilerine teşekkür ediyoruz."

''Kamu hizmet altyapısından yararlanabilecek''

"Şirketimizin uluslararası posta ve kargo hizmetlerindeki deneyimi, yaygın hizmet ağı ve farklı ihtiyaçlara yönelik seçenekleri sayesinde İzmir Ticaret Odası üyeleri, gönderilerinin niteliğine ve hedef pazara uygun çözümlere daha kolay erişebilecektir. Böylece firmalar hem maliyetlerini daha etkin yönetebilecek hem de dış ticaret süreçlerinde güvenilir bir kamu hizmet altyapısından yararlanabilecektir"

Avni Oruçlu, İzmir Ticaret Odası üyelerinin Türkiye ihracatındaki payını artırmayı hedefleyen bu hizmetin hayata geçirilmesine dikkat çekerek sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"PTT olarak, Türkiye'nin ihracat hedeflerine katkı sunacak, firmalarımızın uluslararası pazarlardaki etkinliğini artıracak ve dış ticaret süreçlerini kolaylaştıracak iş birliklerini hayata geçirmeye devam ediyor; İzmir Ticaret Odası ile gerçekleştirilen bu protokolün İzmir iş dünyasına, ihracatçılarımıza ve uluslararası pazarlara açılmak isteyen tüm işletmelere hayırlı olmasını diliyoruz."