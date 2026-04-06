Son Mühür- Gürcistan’da 11 Kasım’da meydana gelen ve 20 askerin hayatını kaybettiği askeri uçak kazasına ilişkin yürütülen teknik incelemelerde dikkat çeken yeni bulgular ortaya çıktı.

İlk raporlarda “dış müdahale yok” tespiti yapılırken, kazanın oluş şekline dair teknik değerlendirmeler derinleşiyor.

“Dış müdahale yok” bulgusu korunuyor

Kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde, uçakta herhangi bir dış saldırı ya da sabotaj izine rastlanmadığı açıklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan değerlendirmede, enkazda patlayıcı ya da kimyasal madde kalıntısına ulaşılamadığı bildirildi.

Ayrıca uçağa dışarıdan bir mühimmat isabet ettiğine dair herhangi bir bulguya da rastlanmadığı vurgulandı. Bu tespit, kazanın teknik bir arızadan kaynaklanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Motor arızası ve kopan pervane ihtimali

İncelemelerde öne çıkan en dikkat çekici iddia ise uçağın havadayken yaşadığı kritik arıza oldu. Kesinleşmemiş teknik bulgulara göre, uçak yaklaşık 23 bin feet irtifadayken motorlardan biri durdu.

Bu arızanın ardından pervanenin yerinden koparak yüksek hızla savrulduğu ve uçağın gövdesi ile kuyruk bölümüne çarptığı değerlendiriliyor. Bu çarpmanın, uçağın yapısal bütünlüğünü bozarak zincirleme hasara yol açtığı ifade ediliyor.

Uçak havada üç parçaya ayrıldı

Kazaya ilişkin en çarpıcı detaylardan biri de uçağın havada parçalanması oldu. Uzmanlar, pervanenin kopmasının ardından gövde ve kuyruk kısmında ikinci bir kırılma meydana geldiğini değerlendiriyor.

Bu gelişmenin ardından uçağın üç ayrı parçaya bölünerek yere düştüğü belirtiliyor. Havada bu şekilde parçalanma olayının oldukça nadir görülen bir durum olduğuna dikkat çekiliyor.

Acil çağrı yapılamadı

Uçuş kayıtlarında pilotların kuleye herhangi bir “acil durum” çağrısı yapmadığı da ortaya çıktı. Bu durum, olayın çok kısa sürede ve beklenmedik şekilde geliştiğini gösteriyor.

Türkiye’den geniş katılımlı inceleme ekibi

Kazanın ardından Türkiye’den yaklaşık 50 kişilik teknik ekip bölgeye sevk edildi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu uzmanlarının da yer aldığı ekip, Gürcü yetkililerle birlikte hem enkaz inceleme hem de teknik analiz çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler özellikle uçağın bu kadar kısa sürede ve şiddetli şekilde parçalanmasına neden olan mekanik süreci detaylı biçimde analiz ediyor.

Dikey düşüş detayı dikkat çekti

Kaza görüntülerine ilişkin yapılan değerlendirmelerde, uçağın parçalarının yere dikey şekilde düştüğü tespit edildi.

Bu durum, uçağın havada kontrolünü tamamen kaybettiğini ve aerodinamik bütünlüğünün ciddi şekilde bozulduğunu ortaya koyuyor.