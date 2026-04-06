Son Mühür- Akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış dalgası gündemde. Petrol piyasalarındaki yükselişin etkisiyle motorin ve benzin fiyatlarında dikkat çeken zamlar bekleniyor.

Motorinde rekor artış beklentisi

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatına 7,67 lira zam yapılması öngörülüyor. Bu artışın gerçekleşmesi halinde motorin, akaryakıt ürünleri içinde en yüksek artışlardan birini kaydetmiş olacak.

Benzinde zam sınırlı yansıyacak

Benzin fiyatlarında ise 2,29 liralık artış hesaplanıyor. Ancak eşel mobil sisteminin devrede olması nedeniyle bu artışın tamamı pompaya yansımayacak. Buna göre benzinde tüketiciye yansıyacak artışın yaklaşık 57 kuruş seviyesinde kalması bekleniyor.

Zam ne zaman uygulanacak?

Yeni fiyat tarifesinin yarından itibaren geçerli olması öngörülüyor. Güncellemeyle birlikte akaryakıt istasyonlarında tabelaların değişmesi bekleniyor.

İl il güncel fiyat tahminleri

Zam sonrası büyükşehirlerde oluşması beklenen fiyatlar şöyle:

İstanbul’da benzinin litre fiyatı: 63,17 TL

Ankara’da: 64,14 TL

İzmir’de: 64,42 TL

Doğu illerinde: 65,77 TL

Motorin fiyatlarının ise:

İstanbul’da: 85,14 TL

Ankara’da: 86,27 TL

İzmir’de: 86,54 TL

Doğu illerinde: 88 TL seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

Küresel gelişmeler etkili

Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın arkasında Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler yer alıyor. Bölgedeki çatışmaların enerji piyasaları üzerindeki etkisi, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor.