Yunanistan Parlamentosu, özel sektör çalışanlarının günlük mesai saatlerini isteğe bağlı olarak ciddi ölçüde artırabilen bir yasa tasarısını onaylayarak dikkatleri üzerine çekti. Uzun süredir gündemde olan ve işçi hakları savunucuları tarafından eleştirilen düzenleme, günlük standart çalışma süresi olan 8 saati, belirli koşullar altında 13 saate kadar çıkarma imkanı sunuyor. Bu yasal değişiklik, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede çalışma saatlerine dair atılan radikal bir adım olarak kayıtlara geçti. Hükümet, düzenlemenin esneklik sağlayacağını savunsa da, işçi sendikaları bu durumun sömürüye yol açabileceği endişesini taşıyor.

Düzenlemenin kapsamı ve uygulama şartları

Onaylanan yeni yasa, sadece özel sektörde faaliyet gösteren iş yerlerini kapsıyor ve uygulanması tamamen 'tercihe dayalı' bir esas üzerine kurulmuş durumda. Yani, bu uzun mesai saatlerinin uygulanabilmesi için hem işverenin hem de çalışanın rızası gerekiyor. Düzenlemeye göre, çalışanlar yıllık bazda toplam 37 iş gününü aşmayacak şekilde, bir ay içerisinde en fazla üç gün, günlük 13 saate kadar mesai yapma seçeneğine sahip olabilecek. Bu sınırlandırmalar, yasanın esnekliğinin kontrol altında tutulması amacını taşıyor. Ancak asıl kritik nokta, yeni yasanın Avrupa Birliği çalışma mevzuatına uyum gözetilerek hazırlandığı ve toplam haftalık çalışma süresinin 48 saati kesinlikle geçmeyeceği şartını barındırmasıdır. Bu kısıtlama, iş gücü verimliliği ile çalışan sağlığı arasındaki dengeyi korumayı amaçlıyor.

AB ülkeleri arasında bir ilk

Yunanistan, kabul ettiği bu yeni düzenlemeyle birlikte, Avrupa Birliği çatısı altında günlük çalışma süresini 13 saate kadar uzatılmasına yasal zemin hazırlayan ilk ülke olma konumuna erişti. Bu durum, AB'nin genel çalışma normlarından belirgin bir sapmayı temsil ediyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özel sektördeki işverenlerin artan taleplere daha hızlı yanıt verebilme ve üretim esnekliğini artırma potansiyeli elde etmesi bekleniyor. Ancak eleştiren kesimler, bu tercihe dayalı uygulamanın zamanla işveren baskısıyla zorunluluk haline gelebileceğinden ve uzun çalışma saatlerinin çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkileyeceğinden endişeleniyor. Yeni yasa, ülkenin ekonomik dinamiklerini nasıl etkileyeceği ve çalışan hakları üzerindeki sonuçlarının ne olacağı konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde yakından takip edilmeye devam edilecektir.