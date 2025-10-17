Son Mühür - 3 Mayıs 2025’te yaşamını yitiren DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatının ardından gündeme gelen mal varlığı iddialarına, kızı Ceren Önder Kandemir açıklık getirdi.

Kandemir, T24'te yayımladığı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yaptı, sayısız senaryo yazdı, filmler çekti. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası ve bir Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı, ne bir mülkü, ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım. Bankadaki tüm parasıyla 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba…"

''Makamınızın gücünü kullanmazsanız...''

“Bir milletvekili, TBMM Başkanvekili nasıl ev sahibi olmaz?” yönündeki eleştirilere yanıt veren Ceren Önder Kandemir, babasının hayatı boyunca dürüstlükten ve ilkelerinden asla taviz vermediğini vurguladı. Kandemir, şu ifadeleri kullandı: Ailenizden kalan bir metrekare toprağınız yoksa, olmaz. Dayanışmayı alışkanlık etmişseniz, olmaz. Kimseye borçlanıp gebe kalmamaya yemin etmişseniz, olmaz. Kimsenin çıkarına vaat vermezseniz, olmaz. Makamınızın gücünü kullanmazsanız, olmaz."