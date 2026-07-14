En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul gördü. Teklifin yasalaşmasının ardından zamlı maaşlar temmuz ayından itibaren geçerli hale gelecek. Yaklaşık 5,1 milyon emeklinin düzenlemeden yararlanması öngörülüyor.

Madde komisyondan geçti!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nun, en düşük emekli aylığında artış öngören maddeyi kabul ettiği öğrenildi. Düzenleme çerçevesinde en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

Komisyonda kabul edilen teklif, önümüzdeki süreçte TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek oylamaya sunulacak. Genel Kurul'dan da onay alması halinde düzenleme yasalaşma sürecini noktalayacak.

Temmuz ayından itibaren geçerli olacak!

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için teklifin Meclis'te kabul edilmesi sonrasında Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmekte.

5,1 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor!

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi ile birlikte yaklaşık 5 milyon 100 bin emeklinin maaş artışından faydalanması hedefleniyor.