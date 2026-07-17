Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi YDK Başkanı Mahir Polat, CHP'nin il başkanlığına ziyarette bulunarak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Utku Gümrükçü: Partiyi var eden disiplindir

Utku Gümrükçü, "Bugün CHP'nin İzmir Milletvekili partinin namusunun emanet edildiği Mahir Polat ve arkadaşları yanımızdalar, siyaset örgüt işidir. Örgüt ise ideoloji ile var olur.

Bunun takıldığı bir yer olursa orada o partinin disiplini devreye girer, disiplin olmazsa başarı olmaz. Partiyi var eden disiplindir. Ben CHP'nin disiplinin bir İzmirliye verilmesinden mutluluk duyuyorum" şeklinde konuştu.

Mahir Polat: CHP dışındaki tek adresim kabristan olur

Gümrükçü'nün ardından konuşan mutlak butlan sürecinin ardından başından geçen olaylardan bahseden CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mahir Polat, şu ifadeleri kullandı:

"Partinin disiplincileri çok konuşmazlar. İzmir’de birisi bir manşet atmıştı yıllar önce Muharrem İnce parti kuracaktı ve adımı geçmişti. Ben o zaman benim CHP dışındaki tek adresim kabristan olur demiştim. Örgüte emek veren arkadaşlarımız buradan kopamazlar ve ihanet olur.

Partimizin mutlak butlan sebebiyle sakatlanmasına sebep olunan gün partimizin önündeydik ve içeriye alınmamıştık. Tüm Türkiye bizi linç ediyordu çok üzülmüştüm. Mustafa Sepetçi ağabey aradı. Mustafa ağabey bana dedi ki, 'evladım bu partiyi arındıracaksınız dik durun' dedi. Biz görevimizi biliyoruz. İzmir ve Türkiye'de ses getireceğiz. Utku Gümrükçü'nün ve partimizin yolu açık olsun"