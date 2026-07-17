Efeler Ligi'nde mücadele eden İzmir ekibi Altekma, transfer çalışmaları kapsamında tanıdık bir ismi kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, son olarak Ziraat Bankkart kadrosunda yer alan eski oyuncuları Özgür Karababa ile yeni sezon için yeniden anlaşmaya varıldığı bildirildi. İzmir temsilcisi, resmi açıklamasında oyuncuya "yeniden hoş geldin" diyerek yeni sezonda birlikte sağlık ve başarı dolu bir yolculuk dilediklerini belirtti.

Altekma formasını daha önce iki sezon giymişti

Milas Belediyespor altyapısından yetişen 23 yaşındaki orta oyuncu Özgür Karababa, böylece daha önce iki sezon boyunca görev yaptığı eski kulübüne geri dönmüş oldu. Genç voleybolcu, kariyerinin 2023-2025 yılları arasındaki döneminde de Altekma formasıyla sahaya çıkmıştı. İzmir ekibi, yakından tanıdığı eski oyuncusunu transfer ederek yeni sezon öncesi kadro planlamasındaki önemli bir adımı tamamlamış oldu.