Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çeşme’de, son günlerde sosyal medya ve çeşitli platformlarda otellerin boş kaldığı yönünde iddialar gündeme geldi. Sektör temsilcileri bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, ilçedeki turizm hareketliliğinin devam ettiğini vurguladı. Çeşme genelindeki tesislerde doluluk oranlarının yüksek seyrettiğini aktaran temsilciler, kamuoyunda oluşturulan olumsuz algının saha gerçekleriyle uyuşmadığına dikkat çekti.

Sektör temsilcilerinden doluluk açıklaması...

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal, Alaçatı özelindeki otellerde doluluk oranının şu an yüzde 100 seviyesine ulaştığını belirterek, boş oda iddialarının asılsız olduğunu dile getirdi. Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Orhan Belge de ilçe genelindeki güncel otel doluluklarının yüzde 80 ile 90 arasında değiştiğini kaydetti. Sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Belge, Çeşme turizminin sezonda beklenen ilgiyi görmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.