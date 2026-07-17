Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın İZDENİZ’de yönetim kurulu başkanlığından Işıkhan Güler’i görevden alma hamlesinin ardından, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara’yı ataması dikkatleri çekti. Güler’in görevden alınmasıyla başlayan süreçte boşalan koltuğa, metalurji mühendisi olmasıyla dikkati çeken Alpaslan Kara’nın atanması, Türkiye Bilimler Akademisi Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar’ın eleştirilerine neden oldu. Daha önce de inşaat mühendisi olan Güler’in İZDENİZ’in başında olmasını eleştiren Prof. Dr. Yaşar, “Artık kimsenin yaptığı iş ile alakası yok” dedi.

“İzmir bahaneler kenti”

“İZDENİZ’in metalurjiyle ne alakası var” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Prof. Dr. Yaşar, “Ondan sonra ‘Sorunlarımız var’ diyorsunuz. Bakın, geçtiğimiz günlerde İzBB açıklama yaptı: Körfez 14’üncü kez kirletildi diye. Bayraklı’dan görüntüler paylaşıldı. 14 defa kirletiliyor deniliyorsun hala faili meçhul kalıyor. 14’üncüsüne gelene kadar ne yaptınız? Bir yer kirlenirse onun nereden geldiğini bulursun. Örnekleri alırsın, nereden geliyorsa karşılaştırırsın. İzmir bahaneler kenti. Gediz ile ilgili Işıkhan Güler’in moderatörlüğünde giderayak bir toplantı yapıldı. Gediz kirliliği suçlandı körfezin kirliliğiyle ilgili. Sonrasında da ‘Karagözler ilk kez görüntülendi’ diye haber yapıldı. Ne çabuk temizlendi? Artık bu kadar da olmaz diyoruz ama tablo bu” ifadelerini kullandı.

“Konuyla ilgisi olmayanları başa getiriyorlar”

“Ben başkan olsam Deniz Ticaret Odası’ndan rica ederim aranızdan birinizi başkan yapalım diye” sözleriyle devam eden Prof. Dr. Yaşar, “Çünkü onlar denizcilikten anlıyor, vizyon ve misyonları uyuşuyor. İZDENİZ’in vizyonu ve misyonu deniz taşımacılığıdır. Bunu da denizcilik fakültesinden mezun denizciler ve makineciler yapar. Raylı sistemlerin İZDENİZ ile ne alaka ne ilgisi var? Mesleğiniz ne ise o… Önceki başkan Tunç Soyer, tarım birimi kurdu, başına sosyolog getirdi. Ziraat mühendisleri ayağa kalktı, haklılar. Artık kimsenin yaptığı iş ile alakası yok. Hepsi eş dost atanıyor. İzmir dediğimiz kent, dünyada eşi benzeri olmayan bir kent. Tuzlası, Kuş Cenneti, jeotermali, iç körfezi… Başkan olsam yapacağım ilk şey iç körfezi dizayn etmek. İzmir’de işleri güçleri yok, konuyla ilgisi olmayan insanları başa getiriyorlar. Anatomi dersi almadan doktor olmaya çalışıyorlar. İşi bilen insanları da dinlemiyorlar. Bu mantıkla İzmir’den hiçbir şey olmaz. Şehrimizde un var, şeker var, yağ var ama helva yapacak ustalarımız yok” diye konuştu.