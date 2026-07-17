2021 yılında karıştığı kaza ehliyetsiz 5 yılına mal oldu. İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oto galerici Ferhat Altundağ, 2021 karıştığı kazadan 5 yıl boyunca ehliyetinden mahrum kaldı. Cezasının bitmesinin ardından gerekli işlemleri yapıp ehliyetini geri aldı. Bu süreçte ehliyetini geri alabilirse kurban keseceğine dair adakta bulunduğunu söylemişti. Altundağ, sürücü belgesini teslim aldıktan sonra adağını yerine getirdi.

"Sonuçları çok ağır olabiliyor"

Ehliyeti yokken günlük hayatında çok zorlandığını belirten Altundağ "Sonuçları çok ağır olabiliyor, kimse direksiyon başına alkollü geçmesin. 2021 yılında alkollü olarak kazaya karıştım ve ehliyetimi orada kaptırdım. Sürem doldu ve ehliyetimi geri aldım. Bu 5 sene benim için çok zor bir süreçti. Bu süre zarfında ehliyetimi geri alırsam kurban keseceğimi hep söylüyordum. Gerçekten zor zamanlar geçirdik. İşlerimi yürütebilmek için genelde yanımda ehliyetli bir arkadaşımı bulundurmak zorunda kaldım. Bu nedenle alkollü araç kullanılmasını hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Bir daha asla alkollü araç kullanmayacağım. Sonuçları çok ağır olabiliyor, kimse direksiyon başına alkollü geçmesin. İnşallah Allah kestiğimiz adağı kabul eder" dedi.

