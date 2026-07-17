Son Mühür- İzmir’de trafiğe kayıtlı araç sayısı, Haziran ayı sonu itibarıyla 2 milyon 155 bin 468’e yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, kentteki toplam taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 oranında arttı.

İzmir genelinde hem sıfır araç tescilinde hem de ikinci el araç devir işlemlerinde hareketlilik yaşanıyor.

Yeni kayıtlarda İzmir üçüncü sırada

İzmir'de Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, bir önceki aya göre yüzde 25,2 artarak 11 bin 481 oldu. Bu veriyle İzmir, İstanbul ve Ankara’nın ardından listede üçüncü sırada yer aldı.

Yeni tescil edilen taşıtların türlerine bakıldığında motosikletlerin öne çıktığı görüldü. Haziran ayında trafiğe katılan araçların yüzde 51,2’sini motosikletler oluştururken, otomobiller yüzde 34,9 pay aldı. Geri kalan oranı ise kamyonet, kamyon, traktör ve diğer ulaşım araçları paylaştı.

İkinci el piyasasında 56 bin devir

izmir genelinde Haziran ayında devri gerçekleştirilen araç sayısı, bir önceki aya kıyasla yüzde 23,6 artış gösterdi. Toplamda 56 bin 656 adet taşıt el değiştirdi.

Satışı yapılan bu araçların yüzde 64,5’i binek otomobillerden oluştu. Otomobilleri yüzde 15,2 ile kamyonetler ve yüzde 15,1 ile motosikletler takip etti.

Sıfır otomobilde ise tercih o marka oldu

TÜİK verilerine göre, Haziran ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan 4 bin 10 adet sıfır otomobil arasında markaların pazar payı da netleşti.

Fransız markası Renault, yüzde 10,5’lik pay ile listenin ilk sırasında yer aldı. Renault’yu yüzde 6,6 ile Fiat ve yüzde 6,0 ile Volkswagen izledi. Listenin devamında ise sırasıyla Hyundai, Peugeot, Toyota, Chery ve Dacia gibi markalar yer buldu.