Son Mühür / Atakan Başpehlivan- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, CHP YDK Başkanı Mahir Polat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, il binasında partililerle buluştu.

Utku Gümrükçü: Göreve başlayalı 1 ay oldu

İlk konuşmayı gerçekleştiren CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "İzmir'de il başkanlığı görevini almamdan bu yana 1 ay geçti. Bugün bu vesile ile bir çok büyüğümüzü burada ağırlamaktan gurur duyuyorum" dedi.

Sevda Erdan Kılıç: CHP çok büyük bir ailedir

CHP'nin çok büyük bir parti olduğunu aktaran CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Utku başkana başarılar diliyorum. CHP'de görevden almalar ve atamalar olur. CHP çok büyük bir aile, bu coğrafyanın partinin birlik bütünlüğüne çok ihtiyacı var. Biz yine kadrolarımızla aynı inançla iktidar yolculuğumuza devam edeceğiz. Her zaman CHP'nin gerçek üyeleri bu büyük partiye sahip çıkacaklar" şeklinde konuştu.

Devrim Barış Çelik: Sıkıntıları hep birlikte aşacağız

Problemleri hep birlikte aşacaklarını savunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, "Bizim için esas olan partimizin kurumsal varlığıdır. Sayımızın ne olduğuna bakmadan partimizin varlığı için buradayız. Bizler gelip geçiciyiz. Bizim bir siyasi ömrümüz var ve partimiz 103 yaşında. Sıkıntıları hep birlikte aşacağız" ifadelerini kullandı.

Rıfat Nalbantoğlu: Türkiye’nin en değerli örgütlenmesi CHP'dir

Öte yandan, çarpıcı çıkışlarda ve tespitlerde bulunan CHP Genel Sekreteri Rıfat Nalbantoğlu, Çağatay Güç'ü eleştirerek, "Gerçekten arkdaşlarım işi çok iyi özetlediler. Çok acayip bir süreçten geçiyoruz, yine bir badire yaşıyoruz. Nice 103 yıllara bu parti ulaşacak. Bu süreçteki badireyi de el birliğiyle atlatacağız. Bu bir program ve iddiadır. 'Arınacağız' iddiası mutlaka bir takım eylemleri içeriyordur. Asla biz bu işten geri durmayacağız. İzmir'de atılan her adım çok değerli olacaktır. Türkiye’nin en değerli örgütlenmesi CHP'dir. Ben çok net şunu söyleyebilirim, aç tavuk kendini buğday ambarında görür, az oy alacağımız gibi durum yok. Birde siyasetin gençleşmesini savunuyoruz, ancak gençleşmek ve çocuklaşmayı karıştırmamak lazım. Bu iş çoluk çocuk işi değil. Ben Çağatay Güç’ün adına çok üzülüyorum. Siyaset çok uzun soluklu ve birikim isteyen bir iştir. En azından şu masada oturan arkadaşlar, Çağatay Güç'ün nasıl seçildiğini biliyoruz. Oldu da bitti sünnet işidir. CHP bu numaraları yiyecek bir parti değildir" dedi.

"Ben Çağatay Güç’ü hiç tanımadım"

Son olarak, konuşmasında Nalbantoğlu gibi Güç'ü eleştiren CHP YDK Başkanı Mahir Polat, sözlerini şu cümlelerle sürdürdü: "Kendisini seçilmiş olarak tarif eden bir arkadaş beni tanımadığını söylemiş, ben zaten kendisini hiç tanımadım. Kendisinin zorla dayatılarak seçildiği kongreye de gitmedim. Partisinin hukuku önünde ifade verecek"