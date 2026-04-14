6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku dosyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gülistan Doku soruşturması kapsamında, 7 ilde 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında, dönemin Tunceli Valisi'nin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu öğrenildi. Sonel'in soruşturma çerçevesinde İstanbul'da gözaltına alındığı ifade edildi.

Tunceli'deki Munzur Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kalmış olduğu yurttan ayrılmış ve kendisinde bir daha haber alınamamıştı. Ailesi tarafından 6 Ocak günü İl Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunuldu. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla yol güzergahında yapılan incelemeler sonucunda Doku'nun bir minibüse bindiği görülmüş ancak nerede indiği tespit edilememişti.

Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda, Gülistan Doku'nun cep telefonunun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği tespit edildi. Dönemin Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla; Uzunçayır Baraj Gölü'nde AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyelerinden ekipler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle geniş çaplı arama çalışmaları gerçekleştirilmişti. Ancak tüm bu arama çalışmalarına rağmen, Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanamamış ve çalışmalara son verilmişti.