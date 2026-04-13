Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen dev projede başvuruların sona ermesi ve İstanbul dışındaki illerde kuraların çekilmesiyle birlikte yepyeni bir aşamaya geçildi. Kura sonucunda hak sahibi olan on binlerce kişi, bankalarla yapılacak sözleşme ve ödeme sürecinin detaylarına odaklandı. Özellikle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade avantajıyla sunulan 1+1 ve 2+1 evlerin İstanbul ve Anadolu illerindeki fiyat farklılıkları, TOKİ ödeme planı ve peşinat tarihleri internette en çok aranan konuların başında geliyor.

TOKİ PEŞİNAT ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında peşinatın hangi aşamada ödeneceği geliyor. TOKİ kuralarında ismi çıkan hak sahipleri, evleri için belirlenen yüzde 10'luk peşinat tutarını resmi sözleşme imzalama aşamasında ilgili bankalara (Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Emlak Katılım Bankası) yatıracak.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dar gelirli aileleri ev sahibi yapmayı hedefleyen projede taksitlerin ne zaman başlayacağı da netleşti. Hak sahipleri, banka ile resmi sözleşmeyi imzaladıktan hemen sonraki ay taksit ödemelerine başlayacak. Böylece 240 aya yayılacak olan uzun vadeli ödeme maratonu resmiyet kazanacak.

ANADOLU İLLERİ TOKİ KONUT FİYATLARI VE ÖDEME PLANI NASIL?

İstanbul dışındaki illerde konut fiyatları metropole göre biraz daha uygun tutuldu. Anadolu'da TOKİ'den ev kazananların ödeyeceği peşinat ve aylık taksit tutarları şu şekilde belirlendi:

55 Metrekare (1+1): Konutun toplam satış bedeli 1 milyon 800 bin TL. Sözleşme anında 180 bin TL (yüzde 10) peşinat alınacak. 240 ay vadeyle aylık taksitler 6 bin 750 TL olacak.

65 Metrekare (2+1): Konutun toplam satış bedeli 2 milyon 200 bin TL. Hak sahipleri 220 bin TL peşinat ödeyecek. Kalan tutar 240 ay vadeyle aylık 8 bin 250 TL taksitle ödenecek.

80 Metrekare (2+1): Konutun toplam satış bedeli 2 milyon 650 bin TL. Bu evler için 265 bin TL peşinat yatırılacak. Aylık taksitler ise 240 ay boyunca 9 bin 938 TL olarak yansıyacak.

İSTANBUL TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI VE TAKSİTLERİ NE KADAR?

Metropolde ev sahibi olmak isteyenler için farklı bir fiyatlandırma politikası uygulandı. İstanbul'daki TOKİ konutları için belirlenen fiyat ve ödeme tablosu da netlik kazandı:

55 Metrekare (1+1): İstanbul'da bu konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL oldu. Hak sahipleri 195 bin TL peşinat ödeyecek ve aylık taksitler 7 bin 313 TL'den başlayacak.

65 Metrekare (2+1): Konutun satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak duyuruldu. 245 bin TL peşinat yatırıldıktan sonra, aylık taksitler 9 bin 188 TL olacak.

80 Metrekare (2+1): Projedeki en büyük evlerin fiyatı 2 milyon 950 bin TL. Sözleşmede 295 bin TL peşinat istenecek ve aylık taksit tutarı 11 bin 63 TL olarak uygulanacak.

TOKİ AYLIK TAKSİTLERİ ARTACAK MI?

Sosyal konut projesinde 240 ay gibi çok uzun bir vadeye yayılan ödemelerde taksit tutarlarının sabit kalıp kalmayacağı sorusu da sıkça yöneltiliyor. Proje kuralları gereği, hak sahiplerinin ödeyeceği başlangıç taksit tutarları sabit kalmayacak. Taksitler her 6 ayda bir, bir önceki memur maaş artış oranına göre yeniden güncellenecek.