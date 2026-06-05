Güldür Güldür Show, İzmir'de Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alacak. Açık havada gerçekleşecek gösteri, yaz akşamına denk geldiği için ayrı bir ilgi topluyor.

Güldür Güldür Show İzmir gösterisi ne zaman?

Güldür Güldür Show İzmir gösterisi 19 Haziran 2026 Cuma günü düzenlenecek. Etkinlik Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda saat 20.00'de başlayacak. Ekip, BKM Organizasyonu ile yürüttüğü turne kapsamında farklı şehirleri dolaşıyor; İzmir de bu rotanın duraklarından biri. Daha önce de şehre gelen ekip, turne takvimine göre sezon boyunca yeni tarihler açıklayabiliyor. Bu nedenle 19 Haziran tarihini kaçıranlar için ileride ek gösterilerin açılma ihtimali bulunuyor. Açıkhava sahnesi, yaz aylarında İzmir'in en hareketli etkinlik mekanlarından biri konumunda.

Güldür Güldür Show İzmir bileti nereden alınır?

Güldür Güldür Show İzmir biletleri resmi satış noktaları üzerinden satışta. Passo ve Bubilet gibi yetkili platformlardan koltuk seçerek bilet alınabiliyor. Biletlerin yalnızca resmi noktalardan temin edilmesi gerekiyor; aksi halde organizasyon, geçersiz biletle gelen seyirciyi alana almama hakkını saklı tutuyor. Talebin yoğun olduğu yaz gösterilerinde ön sıraların erken tükendiği görülüyor, bu yüzden erken hareket etmek avantaj sağlıyor. Ayrıca 8 yaş altı seyirci gösterime alınmıyor, bu yüzden çocuklu aileler tarih ve yaş koşulunu önceden kontrol etmeli.

Güldür Güldür Show İzmir sahnesinde ne anlatıyor?

Güldür Güldür Show, günlük hayatın sıradan anlarına kendine özgü mizah anlayışıyla yaklaşıyor. Aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa kadar geniş bir konu yelpazesini skeçlerle ele alıyor. Ekranda uzun süredir izlenen program, sahnede de aynı doğaçlama enerjisini sürdürüyor. Canlı gösteride oyuncuların replik aralarında kurduğu samimi diyaloglar da kahkahayı artıran anlar yaratıyor. İzmirli seyirci, ekranda tanıdığı oyuncuları aynı sahnede görme fırsatı bulacak. Aileler için uygun bir eğlence seçeneği arayanların radarında ilk sıralarda yer alıyor.