Göztepe Spor Kulübü’nün 22 yaşındaki futbolcusu için 4 milyon euro artı bonuslar içeren teklif sunan Coventry City'nin, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ile Londra'da bir araya geldiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise bonservis bedelini yükseltmeyi hedeflediği belirtildi. Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer gündeminin en önemli isimlerinden Anthony Dennis için İngiltere'den resmi adım geldi. Championship'ten Premier Lig'e yükselen Coventry City'nin, Nijeryalı orta saha oyuncusunun transferi için sarı-kırmızılı kulüple görüşmelere başladığı öğrenildi. Transfer çalışmalarını sürdüren İngiliz ekibinin, 22 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi. Önümüzdeki günlerde transfer sürecine dair resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Başkan Rasmus Ankersen ve ekibi futbolcuyu daha yüksek bir rakam ile satmayı planlıyor.

“Görüşmede Dennis’in şartları masaya yatırıldı”

İngiliz kulübü Coventry City yöneticilerinin, Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen ile Londra'da bir araya geldiği ifade edildi. Görüşmede Anthony Dennis'in transfer şartlarının masaya yatırıldığı öğrenildi. Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City'nin, Anthony Dennis için Göztepe'ye 4 milyon euro artı bonuslar içeren bir teklif sunduğu bildirildi. Sarı-kırmızılı yönetimin ise Nijeryalı futbolcu için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği ve tarafların kısa süre içerisinde yeniden görüşme gerçekleştirmesinin beklendiği kaydedildi.

“Göztepe’nin beklentisi 6 ile 7 milyon Euro”

Göztepe'nin bağlı bulunduğu Sport Republic grubunun, Anthony Dennis'in transferinden 6 ila 7 milyon euro arasında gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi. Bu nedenle kulübün ilk teklifi yeterli bulmadığı ve pazarlıkların devam edeceği belirtildi. Anthony Dennis'e ilgi gösteren kulüpler arasında Trabzonspor'un da yer aldığı ifade edildi. Orta saha hattına Alex Matos'u transfer eden Göztepe'de Dennis'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Trabzonspor'un da yeni bir teklifle sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmasının beklendiği aktarıldı.