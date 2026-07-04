Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlara verdiği destek ve önemle başarıdan başarıya koşuyor. Toplam 19 olimpik branşla hemen hemen her spor kategorisinde lisansı sporcularla mücadele eden Göztepe, geleceğin sporcularını yetiştiriyor. Onursal Başkan Mehmet Sepil’in liderliğinde olimpik branşlara yatırımlar devam ediyor. Göztepe’li sporcular sportif becerilerini yanında spor kültürüyle örnek oluyor. 2 Temmuz tarihinde düzenlenen Süper Minikler İl Şampiyonası’nda Göztepeli sporcular, 2 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, “Süper Minikler Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazanan tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz” dedi. Bu sonuçla birlikte 23-25 Temmuz tarihlerinde Tokat’ta gerçekleşecek olan Süper Minikler Türkiye Şampiyonası’nda katılma hakkı kazandı.

Muhabir: Hüseyin Demir