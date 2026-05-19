Yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Göztepe Voleybol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Göztepe Voleybol, pasör çaprazı pozisyonuna önemli bir takviye hamlesinde bulundu. Sarı-kırmızılı ekip, Belaruslu voleybolcu Kseniya Liabiodkina’yı renklerine bağladığını açıkladı.

Kulüp tarafından gerçekleştirilen açıklamada, 2002 doğumlu oyuncu ile yeni sezon için anlaşma sağlandığı ifade edildi. Son olarak Rusya temsilcisi Tulitsa Tula’nın formasını terleten Liabiodkina’nın kariyerinde Minchanka Minsk ve RGUOR Minsk ekiplerinde de görev yaptığı belirtildi.

Pasör çaprazına dikkat çeken takviye!

Yaşı genç olmasına rağmen farklı liglerde deneyim kazanan Kseniya Liabiodkina’nın, yeni sezonda Göztepe Voleybol’un hücum gücüne hedefler doğrultusunda katkı sağlayacak. Pasör çaprazı pozisyonunda görev yapan oyuncunun fizik gücü ve skor üretme özelliğiyle dikkat çektiği ifade ediliyor.

“Göztepe’mize Hoş Geldin” paylaşımı

Sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan transfer açıklamasında, “Transfer: Göztepe’mize hoş geldin Kseniya Liabiodkina” ifadelerine yer verildi.

