Göztepe, İzmir'in ilçesi değil semtidir. Konak ilçesinin sınırları içinde, körfeze paralel uzanan sahil şeridinde yer alıyor. Adını taşıyan futbol kulübü nedeniyle Türkiye genelinde sıkça duyulan Göztepe, idari olarak bir ilçe statüsünde değil mahalle bazlı bir yerleşim alanı olarak biliniyor.

Göztepe İzmir'in hangi ilçesinde yer alır?

Göztepe, İzmir'in merkez ilçelerinden Konak'a bağlı bir semt konumunda. Mithatpaşa Caddesi üzerinde, Güzelyalı ve Karataş semtleri arasında yer alıyor. Sahil yolunun uzandığı bu bölge, Konak Meydanı'na yaklaşık 5 kilometre mesafede.

Göztepe'nin idari olarak bir ilçe statüsünde olmadığı, kentin tarihsel mahalleleri arasında değerlendirildiği biliniyor. 1923'te kurulan Göztepe Spor Kulübü'nün adını taşıması, bölgenin Türkiye genelinde geniş kitleler tarafından tanınmasını sağladı. Süper Lig kulübü olarak öne çıkan Göztepe SK'nın stadyumu ise yıllar boyunca Alsancak Stadyumu olarak adlandırılan tesis. Kulübün eski Göztepe Stadı ise yıkıldıktan sonra yerine Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu inşa edildi; bu stat ise Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa semtinde yer alıyor.

Göztepe semti hakkında bilinmesi gerekenler

Göztepe, İzmir'in en köklü yerleşim noktalarından biri. Sahil şeridi, ferah caddeleri ve denize sıfır apartmanlarıyla tanınan bölge, kentin orta-üst gelir düzeyindeki ailelerin tercih ettiği adresler arasında. Mithatpaşa Caddesi boyunca yer alan kafe, restoran ve dükkânlar, hem gündüz hem de gece hareketli bir atmosfer sunuyor.

Sahil bandında yürüyüş ve bisiklet yolu, semt sakinlerinin günlük yaşamının önemli bir parçası. Akşamüstü saatlerde manzaraya karşı kahve içen, koşu yapan ya da sahilde oturan İzmirlilerin sayısı oldukça fazla. Göztepe ayrıca Karataş ve Güzelyalı semtlerine yakınlığıyla kentin sahil rotasının önemli bir noktasını oluşturuyor.

Göztepe Lisesi, semtin bilinen eğitim kurumlarından biri. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bazı fakülteleri de yakın çevrede konumlanıyor. Sağlık alanında ise İzmir Buca Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Seyfi Demirsoy yerleşkesi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bazı bölümleri ulaşım açısından semte yakın mesafede.

İzmir'in 30 ilçesi arasında Göztepe adıyla bir ilçe bulunmuyor. Şehrin merkez ilçeleri Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere olarak sıralanıyor. Göztepe ise bu ilçelerden Konak'ın sınırları içinde kalan bir mahalle adı. Aynı isim İstanbul'un Kadıköy ilçesinde de bir semte ait olduğundan zaman zaman karışıklığa yol açabiliyor; ancak iki Göztepe arasında idari hiçbir bağ bulunmuyor.