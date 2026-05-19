Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunu 55 puanla 6’ncı sırada tamamlayan ve Avrupa biletini kıl payı kaçıran Göztepe’de yaprak dökümü erken başladı. Brezilyalı savunmacı Heliton’un vedasının ardından, sarı-kırmızılı ekibin kalesini koruyan Mateusz Lis’in de yuvadan uçmaya hazırlandığı öğrenildi. Sözleşme yenilemeyen Heliton’un rotası Brezilya ve Suudi Arabistan olurken, Lis için de Polonya devleri sıraya girdi.

Sarı-kırmızılı yönetim, takımla 2027 yılına kadar kontratı bulunan Polonyalı kaleciyi kolay kolay bırakmak istemiyor. Ancak masaya gelecek hatırı sayılır bir bonservis bedeli bu ayrılığın önünü açacak. Yönetim körü körüne bir inadın peşinde değil.

Polonya devleri yakın markajda

Bu sezon kalede devleşen ve Göztepe'nin 6'ncı sıraya yerleşmesinde büyük pay sahibi olan 29 yaşındaki eldiven, ülkesinin köklü kulüplerini peşine taktı. Legia Varşova ve Lech Poznan, deneyimli kaleciyi kadrosuna katmak için yakın takip başlattı.

Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen başarılı file bekçisinin de yeniden Polonya’ya dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında. Süper Lig'de piyasasını iyice yükselten oyuncu için önümüzdeki günler hareketli geçecek. Transfer komitesi teklifleri değerlendirmek için şimdiden masada.

Şampiyonluk yaşayıp iz bıraktı

Türkiye macerasına ilk olarak 2021-2022 sezonunda Göztepe'nin ezeli rakibi Altay'da başlayan Mateusz Lis, sergilediği performansla dikkat çekmişti. 2023-2024 sezonunda ise Göztepe'ye imza atarak taraftarın sevgilisi oldu.

İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de şampiyonluk kupasını kaldıran deneyimli kaleci, son iki sezondur Süper Lig'de sergilediği istikrarlı grafikle takımın en güvendiği isimlerin başında yer alıyordu. Göztepe kurmayları, şimdi hem Heliton'un hem de Lis'in boşluğunu dolduracak yeni isimler için transfer piyasasını taramaya başladı. Kulübü yoğun bir yaz dönemi bekliyor.