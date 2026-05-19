Yeni sezonda güçlü bir kadro kurup Avrupa hedefini büyütmek isteyen İzmir ekibi Göztepe’nin, savunma hattı için önemli bir transfer hamlesine hazırlandığı iddia edildi. Sarı-kırmızılı İzmir ekibinin, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Yunanistan ekibi Aris’te geçiren Gambiyalı stoper Noah Sonko Sundberg’i kadrosuna katmaya çok yakın olduğu öne sürüldü.

Hedef Avrupa için güçlü kadro!

Süper Lig’de yeni sezona iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, transfer çalışmalarını hız kesmeden devam ettiriyor. İzmir temsilcisinin özellikle savunma hattını deneyimli bir isimle güçlendirmek istediği ifade edildi.

Orçun Akten'in haberine göre sarı-kırmızılı İzmir ekibi, bonservisi Bulgaristan temsilcisi Ludogorets’te bulunan Noah Sonko Sundberg transferinde önemli bir aşamaya ulaştı.

Stoilov faktörü ön planda!

29 yaşındaki Gambiyalı stoperin transferinde en dikkat çeken detaylardan biri ise teknik direktör Stanimir Stoilov ile geçmişte birlikte çalışmış olması oldu.

Sundberg, daha önce Bulgaristan’ın Levski Sofya takımında Stoilov yönetiminde formasını terletmişti.

Sivasspor performansı da ön plandaydı!

Kariyerinin son iki sezonunda kiralık olarak farklı takımların formasını terleyen Sundberg, önce Sivasspor ardından Yunanistan ekibi Aris’te forma giymişti.

Özellikle Sivasspor’daki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan deneyimli stoper, hava toplarındaki etkinliği ve fizik gücüyle ön plana çıkmıştı. 1.87 boyundaki savunmacı, bu sezon Aris formasıyla ligde 14 karşılaşmada boy gösterdi.

900 bin euroluk piyasa değeri!

Güncel piyasa değeri yaklaşık 900 bin euro olarak ifade edilen Noah Sonko Sundberg’in transferinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.