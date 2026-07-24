Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye’de 19 olimpik branşla sporun her disiplinden yer alıyor. İzmir temsilcisi, 2025-2026 sezonunda hem Süper Lig’de hem Avrupa’da şampiyon oldu. Çifte kupa ile Göztepe’ye büyük sevinç ve coşku yaşatan İzmir temsilcisi, sutopunda harikalara yaratıyor. Takımın deneyimli ve tecrübeli isimleri mili takıma davet edildi. Kaptan Kübra Kuş, liderliğinde sar-kırmızılılar Türkiye Kupası finalinde Galatasaray’ı devirerek şampiyon oldu.

“Göztepe, İzmir’in gururu oldu”

İzmir Halkapınar Yüzme Salonunda oynanan müsabakada taraftarlar salonu doldurdu. Göztepeli sporculardan; Yağmur Şimşek, Elif Damla Işılak, Gülen Selin Yüksel, Hanzade Dabbağ, Neda Yıldız, İremnaz Karataş ve Kübra Kuş, Sutopu Kadınlar U20 ve A Milli takım-Kazakistan milli takımı ortak kampına davet edildi. Göztepe’nin olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz, “Sporcularımızı tebrik ediyor, kamp süresince başarılar diliyoruz” dedi. Başkan Mehmet Sepil ve Deniz Durmaz ile görüşmelerini sürdüren sutopu takımının yöneticileri ve menajerleri istikrar için aynı teknik ekiple önümüzdeki sezon devam etmek istediklerini söyledi.