Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Göztepe Spor Kulübü, kuruluşunun 101. yılını büyük coşku ve heyecanla kutladı. Göztepeli taraftar grupları bulundukları ilçelerde toplanarak Konak Güzelyalı Sahili’nde buluştu. Taraftarlar, organizasyonda meşale ve tezahüratlarla birlikte görsel bir şölen sundu. Göztepe’nin meşalesi tüm İzmir’i aydınlattı. Işık şovları, müzik, lazer gösterileri ve drone ile gökyüzü sarı-kırmızılı renklere büründü. Göztepe Köprüsünde iki tane dev pankart asıldı. Göztepe Spor Kulübü’nün sporcuları, olimpik branş temsilcileri, yöneticiler vapur ile yıl dönümünü kutladı.

“Başkan Mehmet Sepil Dünya Kupası’nda”

2025-2026 sezonunda hem Avrupa’da hem Türkiye’de şampiyon olan sarı-kırmızılıların sporcuları ayakta alkışlandı. Onursal başkan Mehmet Sepil, Dünya Kupası’nda milli takımımızı desteklemeye gitti. Kulübün CEO’su Kerem Ertan ve yöneticiler organizasyonda yer aldı. Göztepe’nin efsane kaptanı İsmail Köybaşı, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Kaptanın önümüzdeki sezon teknik ekipte yer alması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov’un yardımcılığını yapacak. Deneyimi ve tecrübesiyle takıma liderlik yapan Köybaşı’nın oyuncuların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişiminde önemli rol oynaması bekleniyor.

“İkinci yüzyılımız kutlu olsun”

Şanla, şerefle köklü tarihiyle Göztepe Spor Kulübü’nün yıl dönümünü kutlayan kaptanı İsmail Köybaşı, “Çok anlamlı bir gündeyiz. Esasında hepimiz muhteşem bir gurur duymalıyız. Göztepe Spor Kulübü’nün ilk yüzyılı ve ikinci yüzyılını birlikte kutluyoruz. Biz sadece bir futbol ailesi değiliz. Diğer olimpik branşlarımızla bir araya gelmiş ve bununla birlikte olarak büyüyerek gelişiyoruz. Her departmanıyla beraberliğimizle mutlulukla paylaşıyoruz. Öncelikle bu ailenin futboldaki bir parçası olduğum için son derece mutluyum. Hepimiz sutopu olarak, atletizm, cimastik, altyapı ve tüm olimpik branşlar olarak gurur duyuyoruz. Bu muhteşem aileden olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Tüm Göztepe camiasına ve taraflarına sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Şampiyon olan U19 takımımızı tebrik ediyorum. Onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz emin ellerde… Bizler aynı duyguları paylaşıyoruz. Umarım Göztepe’mizin ikinci yüzyılı ilk yüzyılımızdan çok daha güzel ve anlamlı olur. Bu aileyi ve kültürü çok doğru taşıyarak ilelebet bu görevi taşımak hepimizin görevi olsun” diye konuştu.