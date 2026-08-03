Son Mühür/ Osman Günden- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbol tarihine adını yazdırmış simge isimlerin yaşatılması geleneğini devam ettirerek 2026-2027 Süper Lig sezonuna Göztepe'nin efsanevi teknik adamı Adnan Süvari’nin adını verdi.

"İzmir'imizin meşalesi Adnan Süvari'nin ismi Süper Lig'e çok yakıştı"

Alınan kararın sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden bir değerlendirmede bulunan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Adnan Süvari’nin Türk futbolu için taşıdığı değerin altını çizdi.

Süvari’nin yalnızca teknik direktörlük başarılarıyla değil, duruşuyla da örnek birisi olduğunu söyleyen İnan, "Türk futboluna Avrupa'da ilk destanı yazdıran, vizyonu ve beyefendiliğiyle İzmir'in meşalesi olan efsanemiz Adnan Süvari'nin ismi 2026-2027 Süper Lig Sezonu'na çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

"Türkiye Futbol Federasyonu'na yürekten teşekkür ediyoruz"

Açıklamasında federasyonun aldığı bu kararı Türk futbolunun tarihine sahip çıkmak için önemli bir vefa örneği olduğunu belirten Eyyüp Kadir İnan,

"Tüm İzmirli ve Göztepeli hemşehrilerimiz adına; Türk futbolunun hafızasına ve bu büyük vefaya sahip çıkan Türkiye Futbol Federasyonu'na yürekten teşekkür ediyoruz." dedi.