Son Mühür - Bir dönem Türk futbolunun önde gelen kulüplerinde görev yapan ve 2022 yılında Trabzonspor ile Süper Lig şampiyonluğu sevinci yaşayan İsmail Köybaşı, aktif futbolculuk kariyerini noktalandırma kararı aldı. Son dört sezondur Göztepe’de mücadele eden tecrübeli sol bek, 8 Ağustos Cumartesi günü İzmir’de oynanacak özel karşılaşmayla jübilesini yapacak. 17 Ağustos’ta başlayacak yeni Süper Lig sezonu öncesinde taraftarı önüne ilk kez çıkacak olan İzmir ekibinde, tecrübeli oyuncunun jübile maçında sahada yer alıp almayacağına dair son kararı Teknik Direktör Stanimir Stoilov verecek.

Futbolu bıraktıktan sonra teknik ekipte yer alacak

İsmail Köybaşı'nın jübile maçının ardından futbolu tamamen bırakmayacağı ve Göztepe'deki yolculuğuna farklı bir görevle devam edeceği öğrenildi. Deneyimli futbolcunun, aktif kariyerini tamamlamasının ardından sarı-kırmızılı kulübün teknik ekibine katılarak saha kenarında görev alması planlanıyor.

Göztepe-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Göztepe ile Trabzonspor arasındaki jübile ve sezon öncesi hazırlık karşılaşması, 8 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Mücadele, Göztepe'nin ev sahipliğinde Gürsel Aksel Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.