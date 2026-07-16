Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarıdan başarıya koşuyor. Türkiye’nin en fazla olimpik branşlarına sahip olan Göztepe, yetiştirdiği sporcularla örnek oluyor. Onursal Başkan Mehmet Sepil öncülüğünde İzmir temsilcisi, destek ve yatırımlarını sürdürüyor. Göztepe Spor Kulübü’nün minik ve genç sporcuları olimpik branşlarda kendilerini geliştirerek ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yer alıyor.

“Göztepeli minik sporcular yarıştı”

12-15 Temmuz tarihleri arasında Kocaeli’de düzenlenen 2. Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası’nda Göztepe Spor Kulübü’nün temsil eden sporcular, uluslararası düzeyde önemli bir deneyim kazanma fırsatı elde etti. İlk uluslararası organizasyonlarında tatamiye çıkan İzmirli minik sporcular turnuva boyunca sergiledikleri mücadele ve disiplinli performanslarıyla sarı-kırmızılılara en iyi şekilde temsil etti. Yarışma sonrası aileler ve sporcular sevinç yaşadı. Antrenörler minik sporcuları tebrik etti. Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz “Antrenörlerimize ve turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Başkan Durmaz’ın tesis ve altyapı çalışmaları devam ediyor.