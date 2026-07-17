İzmir’de özel okulların "kendi arabamla öğrenci taşırım" dönemi tamamen kapandı. Danıştay, okul servislerinin sadece ‘S’ plakalı ticari araçlarla yapılabileceğine hükmetti. Karar kesin. Bundan sonra kuralı delen özel okulların taşımacılık izinleri anında iptal edilecek.

Bu karar sadece İzmir’i değil, Türkiye’deki tüm özel okulları ve velileri yakından ilgilendiriyor.

Mahkeme koridorlarında neler yaşandı?

Her şey, İzmir Büyükşehir Belediyesi UKOME’nin 2018 yılında özel okulların kendi araçlarıyla ücretli servis çekmesini yasaklamasıyla başladı. Okul öncesi eğitim dernekleri hemen harekete geçti ve kararı mahkemeye taşıdı. İzmir 4. İdare Mahkemesi okulları haklı bulup yasağı kaldırınca, esnaf ayaklandı.

İşin peşini bırakmayan İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası, konuyu Danıştay’a kadar götürdü.

Son sözü Danıştay söyledi. Yerel mahkemenin kararını bozan yüksek mahkeme, "Ücretli öğrenci taşıyacaksan, o araç 'S' plakalı olacak" dedi. Artık kaçış yok. Veliden dolaylı ya da doğrudan ücret alıp kendi aracıyla öğrenci taşıyan okulların belgeleri tek tek iptal edilecek.

"Esnafın ekmeğine ortak olmaya çalıştılar"

İzmir Otobüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, bu sonucu esnaf için büyük bir zafer olarak görüyor. Süreci "devrim" olarak nitelendiren Bostancı, durumu şu sözlerle özetledi:

"Seçim döneminde 'özmal araçlar bizim kırmızı çizgimiz' demiştik. Sözümüzü tuttuk. Biz yokken mahkemeden kararı iptal ettirmişlerdi. İstinaf da onları haklı bulmuştu. Ama yılmadık, hakkımızı Danıştay’da aradık. Artık okul adına kayıtlı araçlarla hiçbir şekilde, dolaylı ya da dolaysız, ücretli öğrenci taşınamayacak. Herkes kendi işini yapsın."

Bin 700 araç boşa çıkıyor

Alınan karar sadece okulları değil, personel servislerini de vuruyor.

Bostancı’nın paylaştığı rakamlara göre, usulsüz personel taşıyan yaklaşık 1000 araç artık izin belgesi alamayacak. Özel okullara ait 700 civarındaki araç da tamamen devre dışı kalıyor.

Peki bu araçlar hiç mi kullanılmayacak sorusunun cevabı ise şöyle, okullar kendi araçlarıyla sadece kendi öğretmenlerini ya da çalışanlarını taşıyabilecek. İşin içine öğrenci ve ücret girdiğinde, o araç kullanılmayacak.

İzmir’den çıkan bu emsal karar, yakında tüm Türkiye genelinde uygulanmaya başlayacak.