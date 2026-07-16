Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, Slovenya’nın Bled kasabasında adeta fırtına gibi esiyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde yeni sezona bilenirken, kamptaki yüksek enerji camianın iştahını kabartıyor.

Erken hamleler meyvesini verdi

Göztepe yönetimi, bu kez geçmiş yılların aksine transferde elini çabuk tuttu. Nokta atışı takviyelerle kadroya katılan golcüler Sinclair Armstrong ve Andre Henrique, orta sahada dinamizm yaratması beklenen Alex Matos ve savunmanın yeni sigortası Sonko Sundberg, takıma jet hızıyla uyum sağladı.

İlk ciddi sınavda Hırvat temsilcisi Gorica’yı 2-0’la geçen İzmir ekibinde, yeni transferlerin performansı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Formayı kapmak artık aslanın ağzında. Takımdaki tatlı sert rekabet, antrenmanlardaki tempoyu zirveye taşımış durumda.

Yönetim ve efsaneler Bled'e çıkarma yaptı

Slovenya kampında sadece futbolcular değil, yönetim de tam kadro mesaide. Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, takımı bir an bile yalnız bırakmayarak oyunculara güven aşılıyor. Asıl sürpriz ise uzun süredir yurt dışı kamplarında görünmeyen Onursal Başkan Mehmet Sepil’den geldi. Sepil, Bled kasabasına bizzat gelerek takıma moral depoladı.

Sahadaki değişim kadar kulübedeki dönüşüm de dikkat çekici. Futbolu bırakan takım kaptanı İsmail Köybaşı, kramponlarını asar asmaz teknik ekibe dahil oldu. Eski kaptan, artık saha kenarında Stoilov’un en büyük yardımcılarından biri.

"Ucuza oyuncu yok" resti ve yeni transferler

Takımdan ayrılan kaleciler Lis ve Ekrem, stoper Heliton, orta saha Krastev ve golcü Jeh’in ardından gözler iç transferdeki düğüme çevrildi. Adı transfer piyasasında sıkça geçen Brezilyalı forvet Juan, Nijeryalı orta saha Dennis ve sağ bek Arda Okan için beklenen cazip teklifler henüz kulübün kapısını çalmadı.

Başkan Ankersen, bu konuda geri adım atmayacaklarını net bir dille ortaya koydu. Değerini bulmayan hiçbir oyuncu satılmayacak.

Eksikleri kapatmak için mesaiyi sürdüren transfer komitesi ise durmaya niyetli değil. Sarı-kırmızılı kurmaylar, kadroyu güçlendirmek adına en az iki transferi daha bitirip imzaları Slovenya kampı bitmeden attırmayı planlıyor