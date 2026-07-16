Son Mühür/Hüseyin Demir Göztepe Spor Kulübü, olimpik branşlarda başarından başarıya koşuyor. Göztepe Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, olimpik sporlara destek ve yatırımlarını sürdürüyor. 16-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Sofya/Bulgaristan’da düzenlenen 2026 Sofia Open organizasyonunda, Federasyon Karmasında ülkemizi temsil edecek olan Göztepe’nin sporcusu Merve Mengüberti ve antrenör Çağatay Akıncı, İzmir’i temsil edecek. Göztepe Spor Kulübü’nün Olimpik Branşlar Temsilcisi Deniz Durmaz, “Ay-yıldızlı formayı giymenin gururunu sorumluluğunu en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyor, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecekleri başarılı bir organizasyon geçirmelerini temenni ediyoruz” dedi. Merve Mengürberti, ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla madalya kürsüsünde yer alıyor.

Muhabir: Hüseyin Demir