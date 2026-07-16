Son Mühür - Samsunspor'un Göztepe karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci de statta incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Çalışmalar sürüyor...

Samsunspor'un yeni sezonda iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda zemin yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 17 Ağustos Pazartesi günü Göztepe ile oynanacak karşılaşmaya stadın yetiştirilip yetiştirilemeyeceği merak edilirken, ekipler yeni sezon öncesinde yoğun mesai harcıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, statta yürütülen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Zemin yenileme çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda devam ettiği belirtildi.