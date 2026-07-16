Son Mühür / Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'nın Bled kasabasında tam gaz devam ediyor. Üçüncü kez Slovenya'da kamp yapan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanlarla hazırlıklar devam ederken, futbolcuların istekli görüntüsü teknik heyetin yüzünü güldürüyor. Takımın uyumu ve kimyası dikkat çekerken saha içindeki pozitif enerji teknik ekibi sevindiriyor. Hazırlık kampında ilk maçta galibiyet alan sarı-kırmızılılar ikinci maçta 3 puan için sahaya çıkıyor.

“Takımın uyumu dikkat çekiyor”

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe'de kadroya katılan Sinclair Armstrong, Andre Henrique, Alex Matos ve Sonko Sundberg'in kısa sürede takıma uyum sağlaması dikkat çekti. Kamp sürecinde yaşanan forma rekabeti de teknik heyetin elini güçlendirdi. Yeni transferlerin takıma dahil olmasıyla gücüne güç katan İzmir temsilcisi, 2026-2027 sezonunda Avrupa hedefiyle sahaya çıkıyor. Gürsel Aksel Stadyumunu cehenneme çeviren Göztepeli taraftarlar rakiplerinin korkulu rüyası oluyor.

“Göz-Göz, 2’de 2 istiyor”

Göztepe Spor Kulübü, Slovenya kampındaki ilk hazırlık karşılaşmasında Hırvatistan temsilcisi Gorica'yı 2-0 mağlup etti. Elde edilen galibiyetin ardından takım içindeki rekabet daha da arttı. Teknik heyet oyuncuların performansından memnun kaldı. Göztepeli oyuncular forma savaşı için mücadele ederken antrenmanlardaki rekabet ve mücadele dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, Slovenya kampında üst üste ikinci galibiyetini imza atarak moral depolamayı hedefliyor.

“Göztepe yönetiminden tam destek”

Göztepe Spor Kulü’nün Başkanı Rasmus Ankersen, kamp boyunca takımı yalnız bırakmayarak çalışmaları yakından takip etti. Onursal Başkan Mehmet Sepil de uzun bir aradan sonra yurt dışı kampına katılarak futbolcular ve teknik ekibe destek verdi. Aynı zamanda Göztepe’nin Hentbol Şube Başkanı Emre Artkıy, kampta yerini aldı. Artkıy, “Takımımıza ve camiamıza destek ve moral vermek için geldik” dedi. Göztepe Spor Kulübü’nün olimpik branşlar temsilcisi Deniz Durmaz’da kampta takıma destek için ziyarette bulunacak. Göztepe camiasının bütün branşlarda kenetlenmesi başarıyı beraberinde getiriyor.

“Transfer gündeminde sol bek ve stoper var”

Transfer döneminde adı farklı kulüplerle anılan Brezilyalı golcü Juan, Nijeryalı orta saha Anthony Dennis ve sağ bek Arda Okan için şu ana kadar yönetimin beklentilerini karşılayan teklifler gelmedi. Kulüp Başkanı Rasmus Ankersen, istedikleri bonservis bedeline ulaşılmaması halinde bu oyuncuların satılmayacağını belirtti. Göztepe Spor Kulübü, yaptığı transferlerle taraftarlarını heyecanlandırırken sol bek ve stoper pozisyonuna yönelik transfer yapması bekleniyor. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim transferde acele etmiyor.

“Göztepe ikinci maçına çıkıyor”

Göztepe, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık karşılaşmasında bugün Ukrayna ekibi FC LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TSİ 18.00'de başlayacak. İzmir temsilcisi mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. İlk maçta kaptanlık pazubandını Ogün Bayrak taktı. Teknik direktör Stanimir Stoilov ile ekibi hazırlık maçlarında takımının eksiklerini gözlemliyor. Slovenya kampı tamamlandıktan sonra antrenör Stoilov’un yönetime sunacağı rapor doğrultusunda gerekli transferler yapılacak. Slovenya kampını bu karşılaşmalarla tamamlayacak olan sarı-kırmızılı ekip, hazırlık programının ardından İzmir'e dönerek yeni sezon çalışmalarını kendi tesislerinde sürdürecek.

Göztepe hazırlık maç programı:

16 Temmuz: Göztepe - FC LNZ Cherkasy (18.00)

19 Temmuz: Göztepe - Al-Dhafra FC (18.00)

23 Temmuz: Göztepe - FC Zorya Luhansk (18.00)

26 Temmuz: Göztepe - NK Rudes (15.00)