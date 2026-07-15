Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta programı belli oldu. İzmir ekibi Göztepe, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızılı ekip, ligin açılış haftasının kapanış maçında ter dökecek.

Göztepe, ilk hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanmış olan Trendyol Süper Lig 1. hafta fikstürü çerçevesinde Göztepe, sezonun ilk maçında Samsunspor'un konuğu olacak. Karşılaşma, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da başlayacak.

İlk haftanın kapanış maçı!

Samsunspor ile Göztepe arasında oynanacak olan karşılaşma, Süper Lig'in ilk haftasının son karşılaşması olacak. Futbolseverler tarafından merakla beklenen mücadelede iki ekip de sezona galibiyetle başlamanın planlarını yapacak.

Süper Lig'de perde Galatasaray maçıyla açılıyor!

2026-2027 sezonunun açılış karşılaşması ise 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Galatasaray ile Çorum FK arasında oynanacak. İlk hafta heyecanı dört gün üzerinden planlanırken, program 17 Ağustos Pazartesi akşamı Samsunspor-Göztepe mücadelesiyle sona erecek.