Süper Lig’in İzmir ekibi Göztepe, yeni sezon öncesi Slovenya’nın Bled kasabasında yürüttüğü hazırlık kampında dördüncü sınavına çıkıyor. 8 Temmuz’dan bu yana yoğun bir antrenman temposuyla çalışan sarı-kırmızılılar, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 18.00’de başlayacak müsabaka öncesinde Göztepe’nin kamptaki yüksek formu ve sergilediği başarılı grafik dikkat çekiyor.

Slovenya kampında galibiyet serisi sürecek mi?

Bled kasabasındaki kamp sürecinde oynadığı ilk üç hazırlık maçından da galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, sahada sergilediği performansla moral depoladı. İlk maçında Hırvatistan ekibi Gorica’yı Armstrong ve Juan’ın golleriyle 2-0 mağlup eden Göz-Göz, ardından Ukrayna takımı LNZ Cherkasy’yi Sundberg ve Cherni’nin sayılarıyla yine 2-0’lık skorla geçti. Müsabaka serisinin üçüncü ayağında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Dhafra ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, rakibin kendi kalesine attığı gol ve Brezilyalı forveti Guilherme Luiz’in kaydettiği skorer katkıyla sahadan 2-1 galip ayrıldı. Zorya Luhansk karşılaşmasının ardından 26 Temmuz’da Hırvatistan’ın Rudes takımıyla son özel maçını yapacak olan Göztepe, kampı tamamlayıp yurda dönecek ve büyük olasılıkla 8 Ağustos’ta futbolu bırakan İsmail Köybaşı’nın jübile maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.