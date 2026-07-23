Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni dönem hazırlıklarını Slovenya’da devam ettirirken transfer çalışmalarını da hızlandırdı.

Sarı-kırmızılı kulübün sportif direktörü Ivan Mance, yürütülen transfer süreçleri, kadro planlaması ve takımdan ayrılması beklenen oyuncular hakkında bilgi verdi.

"Çalışmalarımız süratle devam ediyor"

Kariyerinde geçmişte kalecilik de yapan Hırvat sportif direktör Ivan Mance, ilk hedeflerinin kale ve defans hattını güçlendirmek olduğunu belirtti. Kadrodaki rekabeti yükseltmek istediklerini söyleyen Mance,

"Takımı güçlendirmek adına çalışmalarımız süratle devam ediyor. Herkesin de bildiği gibi bir kaleci getireceğiz, çünkü bu pozisyonda rekabeti arttırmamız gerekiyor.

Aynı zamanda savunma pozisyonunda da arayışlarımız süratle devam ediyor, burada da transferimiz olabilir" ifadelerini kullandı.

"Önemli transferler olabilir"

Takımdan ayrılabilecek oyunculara da değinen Mance, muhtemel ayrılıklara karşı hazırlıklı olduklarını vurguladı.

Hücum hattı dahil olmak üzere yaşanabilecek gelişmelere göre hareket edeceklerini söyleyen Mance, "Göztepe şu anda kulüpten ayrılan ve giden oyuncular anlamında da çok iyi transferler gerçekleştirdi.

Bununla ilgili gerçekten önemli adımlar attık. Yine santrfor pozisyonunda ya da ayrı bir pozisyonda takımdan bu şekilde ayrılacak önemli transferler de olabilir.

Ama böyle bir şey olduğunda onların yerini doldurmak adına eğer iyi bir transfer, üst seviye bir transfer gerçekleştirme şansımız olursa bunu da kesinlikle değerlendireceğiz" diye konuştu.

"Transferlerle ilgili önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz"

Scout ekibi ve teknik heyetle uyum içinde çalıştıklarını vurgulayan Ivan Mance, transfer görüşmelerinin yoğun bir tempoda sürdüğünü söyleyerek,

"Transferlerle ilgili önemli görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Gidecek oyuncularla ilgili de aynı zamanda görüşmeler gerçekleştiriyoruz.

Gelecek oyuncuların araştırılması, onlarla ilgili transfer görüşmeleri ile ilgili çok fazla zaman harcıyoruz. Genel olarak zaman yetmiyor, gün yetmiyor.

Hocalar, bizler hep beraber bir arada görüş alışverişinde bulunuyoruz ve sürekli toplantılar yapıyoruz. Gelecek oyuncular, gidecek oyuncularla ilgili görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve hep beraber takımdaki rekabet ortamını yaratabilmek için sürekli olarak çalışıyoruz." dedi.

"Her gelen yeni oyuncuya uyum süreci kesinlikle tanınmalı"

Yeni transferlerin takıma adaptasyon sürecinin önemine dikkat çeken Hırvat futbol adamı, süreçle ilgili, "Her gelen yeni oyuncuya uyum süreci kesinlikle tanınmalı.

Baktığınızda kulüp olarak, bizim organizasyonumuzda bunun çok daha hızlı ve daha kolay olduğunu düşünüyorum.

Bu bizim adımıza gerçekten çok önemli ve bunun en hızlı sürede gelen oyuncular adına gerçekleşeceğini düşünüyorum.

Ülke değiştiren, kültür değiştiren oyuncular için her zaman bir uyum süreci için zaman tanınması gerekiyor ama yeni gelen oyuncularımız gerçekten şu ana kadar çok sıkı bir şekilde çalışıyorlar. Hepsi iyi insanlar, iyi karakterler. Ben hızlı bir şekilde adapte olacaklarına inanıyorum" ifadelerini kullandı.