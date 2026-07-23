Son Mühür/Hüseyin Demir Trendyol Süper Lig’de büyük heyecanın başlamasına kısa bir süre kaldı. Göztepe Spor Kulübü, 2026-2027 sezonunda Avrupa hedefi için sahaya çıkıyor. İzmir temsilcisi, Slovenya’da hazırlık kampında 3’de 3 yaparken son hazırlık maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Göz-Göz’ün kaleci arayışı sürüyor. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre sarı-kırmızılıların ilk önceliği yerli kaleci olacak. Transfer listesinde birçok isim yer alırken İzmir temsilcisi Kasımpaşa’dan Ali Emre Yanar ile görüşmelerine devam ediyor.

“Göztepe Ali Emre Yanar’ı transfer etmek istiyor”

Göztepe Spor Kulübü’nün yöneticileri teknik direktör Stanimir Stoilov’un raporları doğrultusunda hareket ediyor. Sport Republic ve ekibi transfer çalışmalarında Afrika’da ve Brezilya’da gözlem ve araştırma çalışmalarını sürdürüyor. Sportif direktör Ivan Mance’nin açıklamalarından sonra İzmir temsilcisinin ilk önceliği kaleci olacak. Yerli ve yabancı kalecilerle görüşen Göztepeli menajerler Ali Emre Yanar’ı transfer etmek istiyor. Yeni sezonda takım içinde rekabet ortamını sağlayan Bulgar teknik direktörün yakın zamanda kaleci hamlesi yapması bekleniyor. Göztepe Spor Kulübü, Slovenya kampına iki kalecisini götürdü. Sarı-kırmızılılarda mevcut kaleciler arasında Şamil Öztürk ile Nevzat Üzel yer alıyor.

“İzmirli Ali Emre Yanar, transfere sıcak bakıyor”

Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu 6.sırada bitiren Göztepe Spor Kulübü, ligin en az gol yiyen takımlarından biri olarak istikrarını sürdürüyor. Altınordu altyapısından yetişen Ali Emre Yanar, İzmir futboluna yakınlığı ile biliniyor. İzmir doğumlu olan Ali Emre Yanar, Altınordu ve Kasımpaşa'nın yanı sıra Niğde Anadolu FK formalarında oynadı. 28 yaşındaki 1,89 m boyundaki Ali Emre Yanar, Kasımpaşa’da istediği süreleri bulamayınca transfer tekliflerine sıcak baktığı öğrenildi. İzmirli Ali Emre Yanar, Altınordu formasıyla U19 UEFA Ligi’nde mücadele etti. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan file bekçisi memleketi İzmir’e tekrardan geri dönmek istiyor. İzmirli Ali Emre Yanar, geçtiğimiz sezon Kasımpaşa formasıyla toplam 9 maça çıkarken 16 gol yedi.