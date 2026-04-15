SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, Tortum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; sanal medya üzerinden kendilerini ‘avukat’ olarak tanıtarak örgütlü bir şekilde dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen şebekeye yönelik Erzurum merkezli Denizli, Diyarbakır, Bursa, Bilecik, Amasya, Tokat ve Kayseri’de 10 adrese eş zamanlı şafak operasyon düzenlendi.

3 Kişi Aranıyor

Operasyonda, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 12 şüpheliden 9’u yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen; 13 adet cep telefonu, 8 adet SIM kart, 1 adet hafıza kartı, 6 adet USB bellek, 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet taşınabilir harici disk, 1 adet akıllı saat, 13 adet banka ve kredi kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 14 adet tabanca fişeği, 1 ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 8’i tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çok Sayıda Kişiyi Dolandırdılar



Emniyete ve CİMER'e yapılan şikayetlerin artması üzerine jandarma teknik takip başladı. Aylarca süren teknik takipten sonra jandarma operasyon için düğmeye bastı. Gözaltına alınan sahte avukatların, 'Hakkınızda icra takibi var' dedikleri çok sayıda kişiyi tuzağa düşürüp dolandırdıkları öğrenildi.