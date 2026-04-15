Son Mühür / Osman Günden - İzmir’in Süper Lig temsilcisi Göztepe, gözünü bir sambacıya daha dikti. Andre Henrique ile Göztepe arasında son dönemde transfer iddiaları gündemde. Göztepe hücum hattını güçlendirmek isterken, genç oyuncunun takipte olduğu iddiaları öne sürülüyor. Edinilen bilgilere göre Gremio'da forvet olarak oynayan Brezilyalı profesyonel bir futbolcunun performansı dikkatlice izleniyor. Bu noktada Andre’nin fiziki gücü de dikkati çekiyor.

Önümüzdeki günlerde belli olacak

Henüz kulüp ve Andre Henrique arasında resmi bir görüşme olmazken, Göztepe’nin transfer stratejisinde genç ve fiziki potansiyelli isimlere yönelmesi bu iddiaları güçlendiriyor. Transfer gelişmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

İlk takımda hat-trick yaptı

Bahia'nın Guanambi şehrinde doğan Andre Henrique, genç takımda Capivariano'yu temsil ettikten sonra 4 Mart 2020'de Paulista'ya karşı 2-0'lık Campeonato Paulista Serie A3 iç saha galibiyetinde sonradan oyuna girerek ilk takımda ilk maçına çıktı. İlk golünü 25 Eylül'de Marília'yı 4-1'lik iç saha galibiyetinde hat-trick yaparak attı. 2021'de Andre, America Mineiro'ya kiralandı ve 20 yaş altı takımına atandı. 2022 sezonunda Capi'ye geri dönen Henrique, takımının yükselme şansını kaçırdığı sezonda tartışmasız bir şekilde ilk 11'de yer aldı ve altı gol attı. 7 Haziran 2022'de Andre Henrique'in Serie D takımı Marcílio Dias'a sezonun geri kalanında kiralanacağı açıklandı. 8 Aralık'ta takımın Copa Santa Catarina'yı kazanmasına yardım ettikten sonra, Hercılio Luz'a transfer oldu. 4 Nisan 2023'te André Henrique, satın alma opsiyonu bulunan bir sözleşmeyle yıl sonuna kadar Serie A takımı Gremio'ya kiralandı. Hala Gremio’da forvet pozisyonunda oynuyor.